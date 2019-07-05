Карамболь написав: Вы сами проверяли-то сабж? через маб 50к и не копейкой больше даёт пополнить за день...
Недавно отправлял СЭП с Ultra грн 3 x 50000 грн. (а не 49999) в один день - все 150000 грн. ушли очередным "поездом" и дошли до Ощада в тот же день Для P2P согласно пункту 3.2.5 (входящий на дебет-карту) и 3.2.8 (исходящий) документа https://alfabank.ua/upload/dkbo_mab.pdf должно быть так: лимит операции 50000UAH, дневной лимит = месячный лимит = 150000UAH. Но входящий P2P на кредитку отличается (3.2.6): лимит операции = дневной = 50000UAH, месячный лимит = 300000UAH.
При чём тут сэп? изначально речь шла о p2p пополнении пакетной карты... попробуйте пополнить свою ультру картой другого банка через маб... тогда-то и наступит момент истины - 50к/день и не копейкой больше...
СЭП я упомянул только из-за странной суммы 49999 грн., которую тут иногда упоминают. Проходит ровно 50000 грн. за перевод - это то, что я точно проверял. А согласно документу, что я привел, по p2p на дебетку можно затянуть до 150к в день - 3мя порциями по 50к. А вот на кредитку - да, только 50к в день. Зато 300к в месяц.
Подскажите,пожалуйста, что не так. Расчётная дата 6 число. Вчера,утром (около 12.00) гашу свою кредитку со своей дебетки, в Альфа-Мобайл, в разделе "Переводы","Между своими счетами".Сегодня нарисовалось РКО.
Востаннє редагувалось allaliu в Суб 06 лип, 2019 09:59, всього редагувалось 3 разів.
только это для клиентов путаница,свободный депозит так и будет 2620,а эти в гнбу резвятся как дети,то карточки перевели с 2625 на 2620,теперь ебан из 26 циферок
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allaliu написав:Подскажите,пожалуйста, что не так. Расчётная дата 6 число. Вчера,утром (около 12.00) гашу свою кредитку со своей дебетки, в Альфа-Мобайл, в разделе "Переводы","Между своими счетами".Сегодня нарисовалось РКО.
значит эта дорожка использует п2п и проведется только в понедельник уже после РД. в МАБе что пишет по операции?
allaliu написав:Подскажите,пожалуйста, что не так. Расчётная дата 6 число. Вчера,утром (около 12.00) гашу свою кредитку со своей дебетки, в Альфа-Мобайл, в разделе "Переводы","Между своими счетами".Сегодня нарисовалось РКО.
значит эта дорожка использует п2п и проведется только в понедельник уже после РД. в МАБе что пишет по операции?
Зачисление перевода MoneySend.Ну а как гасить тогда,если "между своими счетами" трактует как p2p??? Уточнила в чате, как гасить через приложение,чтобы в тот же день зачислилось. Ту же дорожку указали .Составили заявку,посмотрим.
1. в МАБе СЕП между своими счетами аллы 2. СЕП из другого банка (не гарантированный метод так как зависит от отправителя) 3. в МАБе внутри карты пополнить с ощадного 4. в МАБе идете в "Платежі та перекази" потом "ПЛАТЕЖІ ТА ПЕРЕКАЗИ" и пополняете через "Поповнення рахунку online"