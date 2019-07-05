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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7297729872997300

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 983
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
158
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 983
Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 11:19

  allaliu написав:mephala , почему же " между своими счетами" p2p?

потому что вы делали это в мобайле. а там все через опу. точнее через п2п.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 11:26

  mephala написав:
  allaliu написав:mephala , почему же " между своими счетами" p2p?

потому что вы делали это в мобайле. а там все через опу. точнее через п2п.

Во вкладке "между своими счетами", отображаются четыре последних цифры счетов, а не карт.Пусть разбираются, ур**.
allaliu
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 11:42

allaliu
дело в том что перевод между счетами пашет только в рабочее время (хотя внутри банка это реально сделать 24/7)
а п2п поплняет карту в любое время.
видать кому то пришло в светлую голову что клиентам мобайла важно в любое время поднимать авторизационный остаток карты а когда проведется клиентов не волнует.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 12:11

  mephala написав:allaliu
дело в том что перевод между счетами пашет только в рабочее время (хотя внутри банка это реально сделать 24/7)
а п2п поплняет карту в любое время.
видать кому то пришло в светлую голову что клиентам мобайла важно в любое время поднимать авторизационный остаток карты а когда проведется клиентов не волнует.

Ну так я ж в рабочее время и погашала
allaliu
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 12:15

allaliu
вопрос не в том когда вы погашали
а в том какому способу отдан приоритет в мобайле. а отдан он п2п.
что бы олени потом не вопили по выходным что он карту пополнил а денег нет.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 12:18

На фоне вчерашних траблов с муальфой, сегодня на утро исчезли из выписки три транзакции карточных оплат, при том, что вчера они отображались :)
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 12:24

  mephala написав:allaliu
вопрос не в том когда вы погашали
а в том какому способу отдан приоритет в мобайле. а отдан он п2п.
что бы олени потом не вопили по выходным что он карту пополнил а денег нет.

Посмотрим как разберутся. Заявку составили.Два оператора в чате рассказали,что для зачисления день в день через АльфаМобайл , нужно сделать то,что я описала выше.
allaliu
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 12:35

  Solar_simfi написав:На фоне вчерашних траблов с муальфой, сегодня на утро исчезли из выписки три транзакции карточных оплат, при том, что вчера они отображались :)

Значит щааа отобразятся, уже проведенными 8м числом
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 12:36

  allaliu написав:
  mephala написав:allaliu
вопрос не в том когда вы погашали
а в том какому способу отдан приоритет в мобайле. а отдан он п2п.
что бы олени потом не вопили по выходным что он карту пополнил а денег нет.

Посмотрим как разберутся. Заявку составили.Два оператора в чате рассказали,что для зачисления день в день через АльфаМобайл , нужно сделать то,что я описала выше.

:mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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