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Альфа-Банк
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Додано: Суб 06 лип, 2019 11:19
allaliu написав:mephala
, почему же " между своими счетами" p2p?
потому что вы делали это в мобайле. а там все через опу. точнее через п2п.
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Додано: Суб 06 лип, 2019 11:26
mephala написав: allaliu написав:mephala
, почему же " между своими счетами" p2p?
потому что вы делали это в мобайле. а там все через опу. точнее через п2п.
Во вкладке "между своими счетами", отображаются четыре последних цифры счетов, а не карт.Пусть разбираются, ур**.
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allaliu
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Додано: Суб 06 лип, 2019 11:42
allaliu
дело в том что перевод между счетами пашет только в рабочее время (хотя внутри банка это реально сделать 24/7)
а п2п поплняет карту в любое время.
видать кому то пришло в светлую голову что клиентам мобайла важно в любое время поднимать авторизационный остаток карты а когда проведется клиентов не волнует.
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mephala
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Додано: Суб 06 лип, 2019 12:11
mephala написав:allaliu
дело в том что перевод между счетами пашет только в рабочее время (хотя внутри банка это реально сделать 24/7)
а п2п поплняет карту в любое время.
видать кому то пришло в светлую голову что клиентам мобайла важно в любое время поднимать авторизационный остаток карты а когда проведется клиентов не волнует.
Ну так я ж в рабочее время и погашала
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allaliu
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Додано: Суб 06 лип, 2019 12:15
allaliu
вопрос не в том когда вы погашали
а в том какому способу отдан приоритет в мобайле. а отдан он п2п.
что бы олени потом не вопили по выходным что он карту пополнил а денег нет.
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mephala
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Додано: Суб 06 лип, 2019 12:18
На фоне вчерашних траблов с муальфой, сегодня на утро исчезли из выписки три транзакции карточных оплат, при том, что вчера они отображались
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
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Solar_simfi
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Додано: Суб 06 лип, 2019 12:24
mephala написав:allaliu
вопрос не в том когда вы погашали
а в том какому способу отдан приоритет в мобайле. а отдан он п2п.
что бы олени потом не вопили по выходным что он карту пополнил а денег нет.
Посмотрим как разберутся. Заявку составили.Два оператора в чате рассказали,что для зачисления день в день через АльфаМобайл , нужно сделать то,что я описала выше.
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allaliu
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Додано: Суб 06 лип, 2019 12:35
Solar_simfi написав:
На фоне вчерашних траблов с муальфой, сегодня на утро исчезли из выписки три транзакции карточных оплат, при том, что вчера они отображались
Значит щааа отобразятся, уже проведенными 8м числом
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 06 лип, 2019 12:36
allaliu написав: mephala написав:allaliu
вопрос не в том когда вы погашали
а в том какому способу отдан приоритет в мобайле. а отдан он п2п.
что бы олени потом не вопили по выходным что он карту пополнил а денег нет.
Посмотрим как разберутся. Заявку составили.Два оператора в чате рассказали,что для зачисления день в день через АльфаМобайл , нужно сделать то,что я описала выше.
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Суб 06 лип, 2019 14:43
allaliu написав: mephala написав:
[b]Два оператора в чате рассказали,что для зачисления день в день через АльфаМобайл , нужно сделать то,что я описала выше.
Потрібно було шукати третього)) Вони ніколи не користувалися, тому й не знають, що там Р2Р)).
Тут ця тема ж мусолиться давно. Для зарахування день в день в мобайлі потрібно використовувати меню "Платежі"/ "Клієнту Альфа-Банку" або інші варіанти, описані вище.
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stryzhko
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