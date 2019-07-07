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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 08 лип, 2019 09:58
Только у меня смс для подтверждения входа в маб не приходят?
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Menwyy
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Додано: Пон 08 лип, 2019 10:34
Menwyy написав:
Только у меня смс для подтверждения входа в маб не приходят?
Приходят,может телефон перезагрузить?
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allaliu
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