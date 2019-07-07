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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7298729973007301

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 983
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
158
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 983
Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 09:58

Re: Альфа-Банк

Только у меня смс для подтверждения входа в маб не приходят?
Menwyy
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Повідомлень: 886
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 10:34

  Menwyy написав:Только у меня смс для подтверждения входа в маб не приходят?

Приходят,может телефон перезагрузить?
allaliu
 
Повідомлень: 145
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  #<1 ... 7298729973007301
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