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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7298729973007301

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 983
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
158
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 983
Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 09:58

Re: Альфа-Банк

Только у меня смс для подтверждения входа в маб не приходят?
Menwyy
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 10:34

  Menwyy написав:Только у меня смс для подтверждения входа в маб не приходят?

Приходят,может телефон перезагрузить?
allaliu
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 12:33

  adamsmittttt написав:Ув. Представитель банка, подскажите пожалуйста. Есть валюта на карте и заканчиваются несколько валютных депо открытых онлайн с Ультры. Можно спокойно дождаться когда все средства вернутся на карточный счёт, потом заказать через КЦ требуемую сумму и снять без комиссии?

Добрый день, adamsmittttt. Да, можно спокойно дождаться. Если что-то будет не получаться - пишите :mrgreen:
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 12:58

  Seva написав:Уважаемая представитель,

я хотел бы с вашей помощью передать каротчным продуктам пожелание, дабы для кредитки Максимум Платинум фастлайн в Борисполе и Жулянах работал еще и на прилет. Для аналогичных дебеток (которые тоже МС Платинум и даже выглядят точно так же) работает, а для топовой кредитки - нет. Я бы даже отдельно заплатил за эту услугу, если добавить ее в тариф маркетинг не считает нужным.

Я не хочу апгрейдиться на пакет Пл Блэк Плюс, потому что тогда мне придется рассчитываться дебетками на 6к в месяц, чтобы сервисы работали. А я дебетками не расплачиваюсь, я только снимаю с них кэш. Неудобно.

Добрый день, Seva. Да, конечно, предложение обязательно отправлю :idea: Сроков реализации пока нет :oops:
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 13:02

  Alfa_Bank написав:Fast Card - именная. В Альфа-Мобайле/МАВ карта будет отображаться как неактивная, но счет будет активен. Планировали, что до получения карты ее можно активировать в МАВ/Мобайле (по карте будут доступны операции в МАВ/Мобайле как для валютной карты).

Я правильно понимаю, что при наличии только гривневой Comfort теоретически можно:
- купить валюту на Fast Card;
- оформить с нее валютный депозит (без оформления пластика);
- после окончания депозита получить валюту обратно на Fast Card (без оформления пластика);
- либо обналичить в кассе валюту (я так понимаю, нужно предварительно получить пластик), либо поменять валюту обратно в гривну на Comfort?
Есть какие-то нюансы?
dengon
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 13:08

Re: Альфа-Банк

Подскажите, при снятии срочного депо в валюте не будет ли комиссии за выдачу наличных ?
MNN
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 13:10

MNN

Залежить від багатьох факторів, а саме - куди вернуться гроші
і через який канал ви будете забирати
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 13:10

  dengon написав:
  Alfa_Bank написав:Fast Card - именная. В Альфа-Мобайле/МАВ карта будет отображаться как неактивная, но счет будет активен. Планировали, что до получения карты ее можно активировать в МАВ/Мобайле (по карте будут доступны операции в МАВ/Мобайле как для валютной карты).

Я правильно понимаю, что при наличии только гривневой Comfort теоретически можно:
- купить валюту на Fast Card;
- оформить с нее валютный депозит (без оформления пластика);
- после окончания депозита получить валюту обратно на Fast Card (без оформления пластика);
- либо обналичить в кассе валюту (я так понимаю, нужно предварительно получить пластик), либо поменять валюту обратно в гривну на Comfort?
Есть какие-то нюансы?

С FastCard нельзя ничо снимать, размещать пока её не активируешь
На неактивную FastCard можно только покупать/пополнять валюту.
Но за обслуживание FastCard пока нет никакой комисс, т.е. она существует параллельно Пакету
Т.е. карту таки нужно получить, мне делали 3..4дня (Киев)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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