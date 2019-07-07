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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 08 лип, 2019 09:58
Только у меня смс для подтверждения входа в маб не приходят?
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Menwyy
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Додано: Пон 08 лип, 2019 10:34
Menwyy написав:
Только у меня смс для подтверждения входа в маб не приходят?
Приходят,может телефон перезагрузить?
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allaliu
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Додано: Пон 08 лип, 2019 12:33
adamsmittttt написав:
Ув. Представитель банка, подскажите пожалуйста. Есть валюта на карте и заканчиваются несколько валютных депо открытых онлайн с Ультры. Можно спокойно дождаться когда все средства вернутся на карточный счёт, потом заказать через КЦ требуемую сумму и снять без комиссии?
Добрый день, adamsmittttt. Да, можно спокойно дождаться. Если что-то будет не получаться - пишите
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Alfa_Bank
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Додано: Пон 08 лип, 2019 12:58
Seva написав:
Уважаемая представитель,
я хотел бы с вашей помощью передать каротчным продуктам пожелание, дабы для кредитки Максимум Платинум фастлайн в Борисполе и Жулянах работал еще и на прилет. Для аналогичных дебеток (которые тоже МС Платинум и даже выглядят точно так же) работает, а для топовой кредитки - нет. Я бы даже отдельно заплатил за эту услугу, если добавить ее в тариф маркетинг не считает нужным.
Я не хочу апгрейдиться на пакет Пл Блэк Плюс, потому что тогда мне придется рассчитываться дебетками на 6к в месяц, чтобы сервисы работали. А я дебетками не расплачиваюсь, я только снимаю с них кэш. Неудобно.
Добрый день, Seva. Да, конечно, предложение обязательно отправлю
Сроков реализации пока нет
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Alfa_Bank
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Додано: Пон 08 лип, 2019 13:02
Alfa_Bank написав:
Fast Card - именная. В Альфа-Мобайле/МАВ карта будет отображаться как неактивная, но счет будет активен. Планировали, что до получения карты ее можно активировать в МАВ/Мобайле (по карте будут доступны операции в МАВ/Мобайле как для валютной карты).
Я правильно понимаю, что при наличии только гривневой Comfort теоретически можно:
- купить валюту на Fast Card;
- оформить с нее валютный депозит (без оформления пластика);
- после окончания депозита получить валюту обратно на Fast Card (без оформления пластика);
- либо обналичить в кассе валюту (я так понимаю, нужно предварительно получить пластик), либо поменять валюту обратно в гривну на Comfort?
Есть какие-то нюансы?
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dengon
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Додано: Пон 08 лип, 2019 13:08
Подскажите, при снятии срочного депо в валюте не будет ли комиссии за выдачу наличных ?
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MNN
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Додано: Пон 08 лип, 2019 13:10
MNN
Залежить від багатьох факторів, а саме - куди вернуться гроші
і через який канал ви будете забирати
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greenozon
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Додано: Пон 08 лип, 2019 13:10
dengon написав: Alfa_Bank написав:
Fast Card - именная. В Альфа-Мобайле/МАВ карта будет отображаться как неактивная, но счет будет активен. Планировали, что до получения карты ее можно активировать в МАВ/Мобайле (по карте будут доступны операции в МАВ/Мобайле как для валютной карты).
Я правильно понимаю, что при наличии только гривневой Comfort теоретически можно:
- купить валюту на Fast Card;
- оформить с нее валютный депозит (без оформления пластика);
- после окончания депозита получить валюту обратно на Fast Card (без оформления пластика);
- либо обналичить в кассе валюту (я так понимаю, нужно предварительно получить пластик), либо поменять валюту обратно в гривну на Comfort?
Есть какие-то нюансы?
С FastCard нельзя ничо снимать, размещать пока её не активируешь
На неактивную FastCard можно только покупать/пополнять валюту.
Но за обслуживание FastCard пока нет никакой комисс, т.е. она существует параллельно Пакету
Т.е. карту таки нужно получить, мне делали 3..4дня (Киев)
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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