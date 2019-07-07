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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 08 лип, 2019 15:03
Наменял орехов дето на 3..4 шанса и таки выиграл
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... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Пон 08 лип, 2019 15:06
Искатель написав:
30.06.2019 была сделана покупка на сумму 1237,70 грн.
вот от 30.06.2019 и делайте все свои расчеты... с подтекстом
Т.е. ключевая дата -- эт дата покупки, а не активации
Я тож из-за подтекста и больших трат решил не активировать Рассрочки
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Пон 08 лип, 2019 15:16
clientage написав: Искатель написав:
30.06.2019 была сделана покупка на сумму 1237,70 грн.
вот от 30.06.2019 и делайте все свои расчеты... с подтекстом
Т.е. ключевая дата -- эт дата покупки, а не активации
Я тож из-за подтекста и больших трат решил не активировать Рассрочки
Спасибо, дружище! Была у меня такая мысль, но решил уточнить у общества.
ОК, как активировал, так и погашу
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Искатель
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Додано: Пон 08 лип, 2019 15:21
помогите разобраться:
в кэшью клубе:
использовать бонусы-вернуть покупки: нужно больше бонусов или покупок.
А в выписке полно покупок на меньшие суммы(с учетом налога) чем сумма бонусов.
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новичок
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Додано: Пон 08 лип, 2019 15:47
новичок написав:помогите разобраться:
в кэшью клубе:
использовать бонусы-вернуть покупки: нужно больше бонусов или покупок.
А в выписке полно покупок на меньшие суммы(с учетом налога) чем сумма бонусов.
Якщо бонусів більше 62.12грн, то після покупок проведених по рахунку не пройшло 1-3 робочих дні.
Або MCC торгової точки в "чорному списку") .
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stryzhko
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Додано: Пон 08 лип, 2019 16:16
Alfa_Bank просьба представителя попросить ответственного проснуться и указать в онлайн обмене валют адекватные курсы, которые там не меняют наверное с четверга.
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SILVER_UA
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Додано: Пон 08 лип, 2019 16:27
SILVER_UA написав:попросить ответственного проснуться и указать в онлайн обмене валют адекватные курсы, которые там не меняют наверное с четверга.
І куди тоді дівати нікому не потрібного зеленого, якщо тут ще беруть по 25.7, а в конкурентів по 25.55)) Якщо хтось купує, то не відлякуйте тих, хто продає))
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stryzhko
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Додано: Пон 08 лип, 2019 16:44
stryzhko написав:
SILVER_UA написав:попросить ответственного проснуться и указать в онлайн обмене валют адекватные курсы, которые там не меняют наверное с четверга.
І куди тоді дівати нікому не потрібного зеленого, якщо тут ще беруть по 25.7, а в конкурентів по 25.55)) Якщо хтось купує, то не відлякуйте тих, хто продає))
не чуди, есть же для этого менялы, обменки. На одних банках зазор словишь редко.
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SILVER_UA
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