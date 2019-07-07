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Додано: Пон 08 лип, 2019 15:03
А я выиграл КБ!
Наменял орехов дето на 3..4 шанса и таки выиграл
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 08 лип, 2019 15:06
Re: Альфа-Банк
вот от 30.06.2019 и делайте все свои расчеты... с подтекстом
Т.е. ключевая дата -- эт дата покупки, а не активации
Я тож из-за подтекста и больших трат решил не активировать Рассрочки
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 08 лип, 2019 15:16
Спасибо, дружище! Была у меня такая мысль, но решил уточнить у общества.
ОК, как активировал, так и погашу
Додано: Пон 08 лип, 2019 15:21
помогите разобраться:
в кэшью клубе:
использовать бонусы-вернуть покупки: нужно больше бонусов или покупок.
А в выписке полно покупок на меньшие суммы(с учетом налога) чем сумма бонусов.
Додано: Пон 08 лип, 2019 15:47
Re: Альфа-Банк
Якщо бонусів більше 62.12грн, то після покупок проведених по рахунку не пройшло 1-3 робочих дні.
Або MCC торгової точки в "чорному списку") .
Додано: Пон 08 лип, 2019 16:16
спят
Alfa_Bank просьба представителя попросить ответственного проснуться и указать в онлайн обмене валют адекватные курсы, которые там не меняют наверное с четверга.
Додано: Пон 08 лип, 2019 16:27
Re: Альфа-Банк
І куди тоді дівати нікому не потрібного зеленого, якщо тут ще беруть по 25.7, а в конкурентів по 25.55)) Якщо хтось купує, то не відлякуйте тих, хто продає))
Додано: Пон 08 лип, 2019 16:44
не чуди, есть же для этого менялы, обменки. На одних банках зазор словишь редко.
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