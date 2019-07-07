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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7299730073017302

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 983
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
158
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 983
Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 15:03

А я выиграл КБ!

Наменял орехов дето на 3..4 шанса и таки выиграл :wink:

Вітаємо! Кешбек 5% у категорії-Продукти діятиме 20.07-20.08.19. Заходь в Alfa-Mobile й бери участь у нових розіграшах: alfabank.ua/cb5
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 15:06

Re: Альфа-Банк

  Искатель написав:30.06.2019 была сделана покупка на сумму 1237,70 грн.

вот от 30.06.2019 и делайте все свои расчеты... с подтекстом :wink:
Т.е. ключевая дата -- эт дата покупки, а не активации

Я тож из-за подтекста и больших трат решил не активировать Рассрочки :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлень: 28672
З нами з: 08.12.07
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 15:16

  clientage написав:
  Искатель написав:30.06.2019 была сделана покупка на сумму 1237,70 грн.

вот от 30.06.2019 и делайте все свои расчеты... с подтекстом :wink:
Т.е. ключевая дата -- эт дата покупки, а не активации

Я тож из-за подтекста и больших трат решил не активировать Рассрочки :wink:

Спасибо, дружище! Была у меня такая мысль, но решил уточнить у общества.
ОК, как активировал, так и погашу :)
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 15:21

помогите разобраться:
в кэшью клубе:
использовать бонусы-вернуть покупки: нужно больше бонусов или покупок.
А в выписке полно покупок на меньшие суммы(с учетом налога) чем сумма бонусов.
новичок
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 15:47

Re: Альфа-Банк

новичок написав:помогите разобраться:
в кэшью клубе:
использовать бонусы-вернуть покупки: нужно больше бонусов или покупок.
А в выписке полно покупок на меньшие суммы(с учетом налога) чем сумма бонусов.
Якщо бонусів більше 62.12грн, то після покупок проведених по рахунку не пройшло 1-3 робочих дні.
Або MCC торгової точки в "чорному списку") .
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 16:16

спят

Alfa_Bank просьба представителя попросить ответственного проснуться и указать в онлайн обмене валют адекватные курсы, которые там не меняют наверное с четверга.
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 16:27

Re: Альфа-Банк

SILVER_UA написав:попросить ответственного проснуться и указать в онлайн обмене валют адекватные курсы, которые там не меняют наверное с четверга.

І куди тоді дівати нікому не потрібного зеленого, якщо тут ще беруть по 25.7, а в конкурентів по 25.55)) Якщо хтось купує, то не відлякуйте тих, хто продає))
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 16:44

  stryzhko написав:
SILVER_UA написав:попросить ответственного проснуться и указать в онлайн обмене валют адекватные курсы, которые там не меняют наверное с четверга.

І куди тоді дівати нікому не потрібного зеленого, якщо тут ще беруть по 25.7, а в конкурентів по 25.55)) Якщо хтось купує, то не відлякуйте тих, хто продає))

не чуди, есть же для этого менялы, обменки. На одних банках зазор словишь редко.
SILVER_UA
 
Повідомлень: 347
З нами з: 21.07.10
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