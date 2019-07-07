Додано: Пон 08 лип, 2019 18:14

Prestol написав: rudnitep написав: А что, в Альфа-Банке даже при открытии личного счета надо приносить выписку ФОП? Это что за безобразие? А что, в Альфа-Банке даже при открытии личного счета надо приносить выписку ФОП? Это что за безобразие?

У ФОПів не має "лічного щьота", вони несуть відповідальность за свою діяльність всім своїм майном (на відміну від ТОВ, де відповідальність товаришів-засновників обмежена їх статутними внесками).

Тож всі ваші рахунки під ковпаком, і банк повинен звітувати. У ФОПів не має "лічного щьота", вони несуть відповідальность за свою діяльність всім своїм майном (на відміну від ТОВ, де відповідальність товаришів-засновників обмежена їх статутними внесками).Тож всі ваші рахунки під ковпаком, і банк повинен звітувати.

У ФОП вполне есть личные счета, и колпак тут ни при чем.Вообще-то это банк обязан зарегистрировать в налоговой открытый счет ФОП, даже если это личный счет. Но, но-моему, ни один банк не требует для этого никаких выписок, кроме ИНН, а уж налоговой их собственная выписка точно не нужна. Это просто абсурд. Человек сам декларирует статус ФОП при открытии счета, и, если у него есть намерение это скрыть, он может просто не указывать наличие этого статуса. Логичнее было бы как раз требовать какую-нибудь справку о том, что физлицо НЕ является ФОП, в этом хоть какой-то смысл есть. Только, полагаю, такой банк в массе будет слишком далеко послан, чтобы всерьёз задумываться над этой идеей. Но зачем заставлять клиента документально подтверждать собственное заявление, которое ему не создаёт никаких преимуществ, а создаёт только дополнительные сложности, то есть и так есть достаточно мотивов не сообщать неправду в этом вопросе?