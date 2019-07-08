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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7300730173027303

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 983
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
158
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 983
Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 17:10

Re: Альфа-Банк

SILVER_UA написав:не чуди, есть же для этого менялы, обменки.

Тоді чому задаєш питання банку по курсам, а сам відправляєш до мінял й обмінок?)) Там наче не тільки купляють $, але й продають дешевше Альфи.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 17:11

  rudnitep написав:А что, в Альфа-Банке даже при открытии личного счета надо приносить выписку ФОП? Это что за безобразие?

У ФОПів не має "лічного щьота", вони несуть відповідальность за свою діяльність всім своїм майном (на відміну від ТОВ, де відповідальність товаришів-засновників обмежена їх статутними внесками).
Тож всі ваші рахунки під ковпаком, і банк повинен звітувати.
Prestol
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 17:25

  Prestol написав:
  rudnitep написав:А что, в Альфа-Банке даже при открытии личного счета надо приносить выписку ФОП? Это что за безобразие?

У ФОПів не має "лічного щьота", вони несуть відповідальность за свою діяльність всім своїм майном (на відміну від ТОВ, де відповідальність товаришів-засновників обмежена їх статутними внесками).
Тож всі ваші рахунки під ковпаком, і банк повинен звітувати.


И что, выписка им зачем? Сейчас все данные есть в онлайне и у банка должен быть доступ к ЄДР, где они по коду могут получить инфу.
rudnitep
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 18:14

  Prestol написав:
  rudnitep написав:А что, в Альфа-Банке даже при открытии личного счета надо приносить выписку ФОП? Это что за безобразие?

У ФОПів не має "лічного щьота", вони несуть відповідальность за свою діяльність всім своїм майном (на відміну від ТОВ, де відповідальність товаришів-засновників обмежена їх статутними внесками).
Тож всі ваші рахунки під ковпаком, і банк повинен звітувати.

У ФОП вполне есть личные счета, и колпак тут ни при чем.
Вообще-то это банк обязан зарегистрировать в налоговой открытый счет ФОП, даже если это личный счет. Но, но-моему, ни один банк не требует для этого никаких выписок, кроме ИНН, а уж налоговой их собственная выписка точно не нужна. Это просто абсурд. Человек сам декларирует статус ФОП при открытии счета, и, если у него есть намерение это скрыть, он может просто не указывать наличие этого статуса. Логичнее было бы как раз требовать какую-нибудь справку о том, что физлицо НЕ является ФОП, в этом хоть какой-то смысл есть. Только, полагаю, такой банк в массе будет слишком далеко послан, чтобы всерьёз задумываться над этой идеей. Но зачем заставлять клиента документально подтверждать собственное заявление, которое ему не создаёт никаких преимуществ, а создаёт только дополнительные сложности, то есть и так есть достаточно мотивов не сообщать неправду в этом вопросе?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 18:52

  stryzhko написав:
SILVER_UA написав:не чуди, есть же для этого менялы, обменки.

Тоді чому задаєш питання банку по курсам, а сам відправляєш до мінял й обмінок?)) Там наче не тільки купляють $, але й продають дешевше Альфи.

ты не прав, даже не потому что влез без оснований. Сравни курсы межбанка, ТАС и менял\обменок у себя в городе. И ты поймешь, что в то время когда ТАС продает по 25.75 другой рынок принимает по такой же цене. Поэтому никому не нужен тот уровень за который ты цепляешься в ответе. Просто пускай дадут конкурентные цифры, которые они часто дают на фоне курсов межбанка.
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 19:04

  M-Audio написав:
  Prestol написав:
  rudnitep написав:А что, в Альфа-Банке даже при открытии личного счета надо приносить выписку ФОП? Это что за безобразие?

У ФОПів не має "лічного щьота", вони несуть відповідальность за свою діяльність всім своїм майном (на відміну від ТОВ, де відповідальність товаришів-засновників обмежена їх статутними внесками).
Тож всі ваші рахунки під ковпаком, і банк повинен звітувати.

У ФОП вполне есть личные счета, и колпак тут ни при чем.
Вообще-то это банк обязан зарегистрировать в налоговой открытый счет ФОП, даже если это личный счет. Но, но-моему, ни один банк не требует для этого никаких выписок, кроме ИНН, а уж налоговой их собственная выписка точно не нужна. Это просто абсурд. Человек сам декларирует статус ФОП при открытии счета, и, если у него есть намерение это скрыть, он может просто не указывать наличие этого статуса. Логичнее было бы как раз требовать какую-нибудь справку о том, что физлицо НЕ является ФОП, в этом хоть какой-то смысл есть. Только, полагаю, такой банк в массе будет слишком далеко послан, чтобы всерьёз задумываться над этой идеей. Но зачем заставлять клиента документально подтверждать собственное заявление, которое ему не создаёт никаких преимуществ, а создаёт только дополнительные сложности, то есть и так есть достаточно мотивов не сообщать неправду в этом вопросе?



Оформил заявку по телефону на выпуск пакета Ultra. Оператор сообщил, что при открытии личного счета клиентом зарегистрированным как ФОП надо приносить им выписку из ЭДР и счетом можно будет пользоваться через 3 дня. Я вот думаю, может не надо открывать счет в таком странном банке. Напр "моно" выписку не просил, сам отправил данные в налоговую и картой можно было пользоваться сразу.
rudnitep
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 20:13

  rudnitep написав:Оформил заявку по телефону на выпуск пакета Ultra. Оператор сообщил, что при открытии личного счета клиентом зарегистрированным как ФОП надо приносить им выписку из ЭДР и счетом можно будет пользоваться через 3 дня. Я вот думаю, может не надо открывать счет в таком странном банке.
Возможно, что это вполне разумно в данной ситуации, но почитайте ниже.
Напр "моно" выписку не просил, сам отправил данные в налоговую и картой можно было пользоваться сразу.
Банк в любом случае данные должен отправить сам. Правда, есть банки с внутренней бюрократией советского образца, в которых этот процесс может занимать неделю. Слышал даже, что соответствующее письмо (или как они там сообщают) можно у них взять в бумажном виде, самому отнести в налоговую, и принести обратно уведомление о взятии счета на учет. Ну, чтобы быстрее. Это к вопросу о странных банках.
А вот насчет возможности пользоваться картой сразу - очень сомневаюсь. Скорее всего, под пользованием сразу подразумевалась возможность посмотреть баланс, поиграться приложением, может даже пополнить карту. Потому что только расходные операции законодательно запрещены до получения уведомления от налоговой, а всё остальное - можно без ограничений.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 20:35

Re: Альфа-Банк

  M-Audio написав:А вот насчет возможности пользоваться картой сразу - очень сомневаюсь. Скорее всего, под пользованием сразу подразумевалась возможность посмотреть баланс, поиграться приложением, может даже пополнить карту. Потому что только расходные операции законодательно запрещены до получения уведомления от налоговой, а всё остальное - можно без ограничений.


Зря сомневаетесь, картой моно оплачивал покупки через час-два после ее получения и активации. Уведомление налоговой об открытии счета уже давно идет через обмен электронными сообщениями между банками и налоговой. Кроме того, на емейл приходит сообщение от налоговой про взятие счета на учет и счет отображается в кабинете плательщика.
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 00:15

Re: Альфа-Банк

SILVER_UA написав:
ты не прав, даже не потому что влез без оснований. Сравни курсы межбанка, ТАС и менял\обменок у себя в городе. И ты поймешь, что в то время когда ТАС продает по 25.75 другой рынок принимает по такой же цене. Поэтому никому не нужен тот уровень за который ты цепляешься в ответе. Просто пускай дадут конкурентные цифры, которые они часто дают на фоне курсов межбанка.

У мене в провінції в обмінках 25.6/25.9. В арсеналі лише картки Альфи, Моно, Приват на які періодично заходить валюта з Payoneer і бігати з дрібними сумами до мінял, які беруть по 25.75 не має бажання. Тому наразі курс 25.7 цілком конкурентний для продавців валюти, а кому потрібно купити, то йде в ТАС по 25.75. Тепер нема монополії зеленого банку з онлайн продажем. Хоча й Альфа раніше часто тримала курс продажу нижче конкурентів, а тепер не поспішає, можливо має інсайд чи й так норм беруть по 25.9. Приймати пропозиції озвучені на форумі про зниження курсу там точно не будуть.))
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