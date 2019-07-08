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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 09 лип, 2019 08:05
Ув.представитель банка - когда наконец появится возможность в маб выставлять картам лимиты на оплаты в интернет???
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новичок
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Додано: Вів 09 лип, 2019 08:07
Жесть какая-то - курс продажи $ в отделении 25.75, а онлайн 25.9 - это вообще что?
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dedmvi
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Додано: Вів 09 лип, 2019 08:12
dedmvi написав:
Жесть какая-то - курс продажи $ в отделении 25.75, а онлайн 25.9 - это вообще что?
намекают, шо вас ждут с наличкой в отделении, а безнал им не интересен
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 09 лип, 2019 08:31
новичок написав:
Ув.представитель банка - когда наконец появится возможность в маб выставлять картам лимиты на оплаты в интернет???
Заведите себе допку, для кредиток их мона выпустить нашару немеряно, и выставите нужный лимит на покупку, в т.ч. инет
Кстати, у кредиток нема комисс за конверт.
Для дебеток, к сожалению, такое не прокатит
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 09 лип, 2019 08:34
clientage написав:
allaliu написав: mephala написав:allaliu
вопрос не в том когда вы погашали
а в том какому способу отдан приоритет в мобайле. а отдан он п2п.
что бы олени потом не вопили по выходным что он карту пополнил а денег нет.
Посмотрим как разберутся. Заявку составили.Два оператора в чате рассказали,что для зачисления день в день через АльфаМобайл , нужно сделать то,что я описала выше.
Естественно, никто не перезвонил и не написал. Смайлик в тему! Тем не менее, в выписке средства со счета списаны 5 числом, РД-6 число. Как это понимать?
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allaliu
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