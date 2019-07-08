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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7301730273037304

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 983
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
158
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 983
Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 08:05

Ув.представитель банка - когда наконец появится возможность в маб выставлять картам лимиты на оплаты в интернет???
новичок
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 08:07

Жесть какая-то - курс продажи $ в отделении 25.75, а онлайн 25.9 - это вообще что?
dedmvi
 
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Подякували: 43 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 08:12

  dedmvi написав:Жесть какая-то - курс продажи $ в отделении 25.75, а онлайн 25.9 - это вообще что?

намекают, шо вас ждут с наличкой в отделении, а безнал им не интересен :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 08:26

  clientage написав:
  dedmvi написав:Жесть какая-то - курс продажи $ в отделении 25.75, а онлайн 25.9 - это вообще что?

намекают, шо вас ждут с наличкой в отделении, а безнал им не интересен :)

Вполне вероятно, заносят много валюты, а нужна гривна для кредитования :)
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 08:31

  новичок написав:Ув.представитель банка - когда наконец появится возможность в маб выставлять картам лимиты на оплаты в интернет???

Заведите себе допку, для кредиток их мона выпустить нашару немеряно, и выставите нужный лимит на покупку, в т.ч. инет :idea: Кстати, у кредиток нема комисс за конверт.
Для дебеток, к сожалению, такое не прокатит :cry:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 08:34

  clientage написав:
  allaliu написав:
  mephala написав:allaliu
вопрос не в том когда вы погашали
а в том какому способу отдан приоритет в мобайле. а отдан он п2п.
что бы олени потом не вопили по выходным что он карту пополнил а денег нет.

Посмотрим как разберутся. Заявку составили.Два оператора в чате рассказали,что для зачисления день в день через АльфаМобайл , нужно сделать то,что я описала выше.

:mrgreen:

Естественно, никто не перезвонил и не написал. Смайлик в тему! Тем не менее, в выписке средства со счета списаны 5 числом, РД-6 число. Как это понимать?
allaliu
 
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