Лимит на покупки распространяется только на настоящие покупки. Если покупка как П2П, там другой лимит. Его не то что изменить, посмотреть в МАБе нельзя.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 09 лип, 2019 08:59
Додано: Вів 09 лип, 2019 09:01
Додано: Вів 09 лип, 2019 09:04
р2р это не Покупка, это Перевод
И за это нуна кошмарить Продавца
Покупайте СЭПом, там вааще каждая зпт под контролем. Но не забывайтк в Назначении платежа указывать сумму НДС
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 09 лип, 2019 09:08
Додано: Вів 09 лип, 2019 09:09
Re: Альфа-Банк
Мне вот Скайп нравится
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 09 лип, 2019 09:11
В Мабе, дата зарахування: 8.07
Гасила, обычно, за день до РД, не обращала внимания, все было ок. В этом месяце РД попала на СБ,проспонсировала немного. Но поддержка-это нечто!
Додано: Вів 09 лип, 2019 09:12
Вы совершенно правы. Но такой вид лимита существует. Где-то очень глубоко. В целях безопасности я сразу же снизил до нуля по всем картам. Клиентам нужно знать, что по умолчанию лимит открыт на сумму лимита покупок. Опасно это или нет - каждый решает сам. Так вот чтобы поднять лимит нужно позвонить своему менеджеру или в коллцентр с моторошной процедурой идентификации.
Дайте возможность в МАБе делать это самостоятельно. В приват24 это реализовано много лет назад.
Додано: Вів 09 лип, 2019 09:21
Владельцам кредитки Трэвел на заметку: MCC5921(розничная продажа алкогольных напитков) - балы путешественника не начисляются. Таким образом мною выявлены уже 3 MCCкода, где балы не начисляются при покупках. Рекламный слоган продукта "КЭШБЕК на все" не соответствует действительности.
Додано: Вів 09 лип, 2019 09:22
вообще то весь список исключений прописан в правилах...
Перелік МСС-кодів, що не приймають участь в Програмі
1520 1711 1731 1740 1750 1761 1771 1799 2741 2791 2842 4119 4214 4215 4225 4468 4784 4814 4816 4821 4829 4899 4900 5013 5021 5039 5044 5045 5046 5047 5051 5065 5072 5074 5085 5099 5111 5122 5131 5137 5139 5169 5172 5192 5198 5199 5271 5300 5511 5521 5551 5561 5571 5592 5598 5599 5734 5735 5811 5815 5816 5817 5818 5921 5933 5960 5962 5963 5964 5965 5966 5967 5968 5969 5978 5993 5994 6010 6011 6012 6050 6051 6211 6300 6529 6530 6532 6533 6534 6536 6537 6538 6539 6540 7012 7032 7033 7273 7276 7277 7278 7299 7311 7321 7333 7338 7339 7342 7349 7361 7372 7375 7379 7392 7393 7394 7399 7523 7622 7623 7631 7692 7699 7841 7929 7941 7993 7994 7995 8111 8211 8220 8241 8244 8249 8299 8351 8398 8641 8651 8661 8675 8699 8734 8911 8931 8999 9211 9222 9223 9311 9399 9402 9405 9751 9752 9754 0763
Востаннє редагувалось mephala в Вів 09 лип, 2019 09:26, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 09 лип, 2019 09:23
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