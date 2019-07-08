RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7303730473057306>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 983
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
158
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 983
Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 08:59

  clientage написав:Заведите себе допку, для кредиток их мона выпустить нашару немеряно, и выставите нужный лимит на покупку, в т.ч. инет

Лимит на покупки распространяется только на настоящие покупки. Если покупка как П2П, там другой лимит. Его не то что изменить, посмотреть в МАБе нельзя.
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4284
З нами з: 06.01.12
Подякував: 57 раз.
Подякували: 273 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 09:01

  clientage написав:
  Aps написав:уже стал интересен )

Шо, хто-то на работу таки пришёл, костяшками на щотах похряцал и клаву расчеХлил :)

Ну, в других банках тоже проснулись.
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4284
З нами з: 06.01.12
Подякував: 57 раз.
Подякували: 273 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 09:04

  wig написав:Если покупка как П2П, там другой лимит. Его не то что изменить, посмотреть в МАБе нельзя.

р2р это не Покупка, это Перевод :)
И за это нуна кошмарить Продавца :evil:
Покупайте СЭПом, там вааще каждая зпт под контролем. Но не забывайтк в Назначении платежа указывать сумму НДС :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 28687
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2300 раз.
Подякували: 3319 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 09:08

  clientage написав:И за это нуна кошмарить Продавца

Пытались уже Новую Почту кошмарить за эту махинацию. Максимум - защиту можно поставить, и то, только в последней версии Монобанка. А в Алле - только по телефону (теперь платному) звонить, узнавать и менять секретный лимит.
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4284
З нами з: 06.01.12
Подякував: 57 раз.
Подякували: 273 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 09:09

Re: Альфа-Банк

  wig написав:А в Алле - только по телефону (теперь платному) звонить, узнавать и менять секретный лимит.

Мне вот Скайп нравится :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 28687
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2300 раз.
Подякували: 3319 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 09:11

  mephala написав:
  allaliu написав:Естественно, никто не перезвонил и не написал. Смайлик в тему! Тем не менее, в выписке средства со счета списаны 5 числом, РД-6 число. Как это понимать?

а можно скрин этого списания?

В Мабе, дата зарахування: 8.07
Гасила, обычно, за день до РД, не обращала внимания, все было ок. В этом месяце РД попала на СБ,проспонсировала немного. Но поддержка-это нечто!
allaliu
 
Повідомлень: 147
З нами з: 04.04.17
Подякував: 62 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 09:12

  wig написав:
  clientage написав:Заведите себе допку, для кредиток их мона выпустить нашару немеряно, и выставите нужный лимит на покупку, в т.ч. инет

Лимит на покупки распространяется только на настоящие покупки. Если покупка как П2П, там другой лимит. Его не то что изменить, посмотреть в МАБе нельзя.

Вы совершенно правы. Но такой вид лимита существует. Где-то очень глубоко. В целях безопасности я сразу же снизил до нуля по всем картам. Клиентам нужно знать, что по умолчанию лимит открыт на сумму лимита покупок. Опасно это или нет - каждый решает сам. Так вот чтобы поднять лимит нужно позвонить своему менеджеру или в коллцентр с моторошной процедурой идентификации.
Дайте возможность в МАБе делать это самостоятельно. В приват24 это реализовано много лет назад.
новичок
 
Повідомлень: 12
З нами з: 03.07.19
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 09:21

Владельцам кредитки Трэвел на заметку: MCC5921(розничная продажа алкогольных напитков) - балы путешественника не начисляются. Таким образом мною выявлены уже 3 MCCкода, где балы не начисляются при покупках. Рекламный слоган продукта "КЭШБЕК на все" не соответствует действительности.
новичок
 
Повідомлень: 12
З нами з: 03.07.19
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 09:22

  новичок написав:Владельцам кредитки Трэвел на заметку: MCC5921(розничная продажа алкогольных напитков) - балы путешественника не начисляются. Таким образом мною выявлены уже 3 MCCкода, где балы не начисляются при покупках. Рекламный слоган продукта "КЭШБЕК на все" не соответствует действительности.

вообще то весь список исключений прописан в правилах...
Перелік МСС-кодів, що не приймають участь в Програмі
1520 1711 1731 1740 1750 1761 1771 1799 2741 2791 2842 4119 4214 4215 4225 4468 4784 4814 4816 4821 4829 4899 4900 5013 5021 5039 5044 5045 5046 5047 5051 5065 5072 5074 5085 5099 5111 5122 5131 5137 5139 5169 5172 5192 5198 5199 5271 5300 5511 5521 5551 5561 5571 5592 5598 5599 5734 5735 5811 5815 5816 5817 5818 5921 5933 5960 5962 5963 5964 5965 5966 5967 5968 5969 5978 5993 5994 6010 6011 6012 6050 6051 6211 6300 6529 6530 6532 6533 6534 6536 6537 6538 6539 6540 7012 7032 7033 7273 7276 7277 7278 7299 7311 7321 7333 7338 7339 7342 7349 7361 7372 7375 7379 7392 7393 7394 7399 7523 7622 7623 7631 7692 7699 7841 7929 7941 7993 7994 7995 8111 8211 8220 8241 8244 8249 8299 8351 8398 8641 8651 8661 8675 8699 8734 8911 8931 8999 9211 9222 9223 9311 9399 9402 9405 9751 9752 9754 0763
Востаннє редагувалось mephala в Вів 09 лип, 2019 09:26, всього редагувалось 1 раз.
mephala
 
Повідомлень: 4842
З нами з: 07.04.14
Подякував: 57 раз.
Подякували: 639 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 09:23

  новичок написав:Дайте возможность в МАБе делать это самостоятельно. В приват24 это реализовано много лет назад.

В Привате есть интернет лимит, куда включен П2П и покупки. Но, нет лимита на П2П, который, в том числе, могут провернуть и через обычный терминал (НП).
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4284
З нами з: 06.01.12
Подякував: 57 раз.
Подякували: 273 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7303730473057306>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1281, 1282, 1283
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
12826 1818414
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 лип, 2019 10:31
Oktawa
Идея Банк 1 ... 1623, 1624, 1625
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
16249 2308740
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 лип, 2019 22:38
Slx
Юнекс Банк 1 ... 162, 163, 164
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 03:51
1637 356115
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 лип, 2019 16:07
unex_bank_press

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (12827)
09.07.2019 11:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.