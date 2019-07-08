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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7303730473057306

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 983
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
158
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 983
Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 09:29

  allaliu написав:
  mephala написав:
  allaliu написав:Естественно, никто не перезвонил и не написал. Смайлик в тему! Тем не менее, в выписке средства со счета списаны 5 числом, РД-6 число. Как это понимать?

а можно скрин этого списания?

В Мабе, дата зарахування: 8.07
Гасила, обычно, за день до РД, не обращала внимания, все было ок. В этом месяце РД попала на СБ,проспонсировала немного. Но поддержка-это нечто!

значит и средства списаны со счета 08-07-2019 с которого отправляли.
05-07-2019 то дата выполнения операции. как писал клиентаж - хромой мобайл показывает только дату выполнения операции и не показывает когда деньги реально списаны/зачислены по счету. вообще мобайл ИМХО токо для оленей которые не понимают чем отличается дата операции от даты зачисления. или чем перекинуть с счета на счет отличается от перекинуть с карты на карту.
mephala
 
Повідомлень: 4842
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