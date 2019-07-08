allaliu написав:Естественно, никто не перезвонил и не написал. Смайлик в тему! Тем не менее, в выписке средства со счета списаны 5 числом, РД-6 число. Как это понимать?
а можно скрин этого списания?
В Мабе, дата зарахування: 8.07 Гасила, обычно, за день до РД, не обращала внимания, все было ок. В этом месяце РД попала на СБ,проспонсировала немного. Но поддержка-это нечто!
значит и средства списаны со счета 08-07-2019 с которого отправляли. 05-07-2019 то дата выполнения операции. как писал клиентаж - хромой мобайл показывает только дату выполнения операции и не показывает когда деньги реально списаны/зачислены по счету. вообще мобайл ИМХО токо для оленей которые не понимают чем отличается дата операции от даты зачисления. или чем перекинуть с счета на счет отличается от перекинуть с карты на карту.