allaliu написав:Естественно, никто не перезвонил и не написал. Смайлик в тему! Тем не менее, в выписке средства со счета списаны 5 числом, РД-6 число. Как это понимать?
а можно скрин этого списания?
В Мабе, дата зарахування: 8.07 Гасила, обычно, за день до РД, не обращала внимания, все было ок. В этом месяце РД попала на СБ,проспонсировала немного. Но поддержка-это нечто!
значит и средства списаны со счета 08-07-2019 с которого отправляли. 05-07-2019 то дата выполнения операции. как писал клиентаж - хромой мобайл показывает только дату выполнения операции и не показывает когда деньги реально списаны/зачислены по счету. вообще мобайл ИМХО токо для оленей которые не понимают чем отличается дата операции от даты зачисления. или чем перекинуть с счета на счет отличается от перекинуть с карты на карту.
новичок написав:курс конвертации по кредитке тревел отличается от курсов он-лайн обмена (которые на сайте) в худшую сторону. в моем случае была возможность сравнить также с картами привата - курс был тоже всегда хуже курса привата. Вот поэтому и спрашиваю - где можно увидеть курсы конвертации по картам.
Курсы конвертации валют по картам можно увидеть на сайте банка. И больше нигде.
Искатель написав:Многоуважаемая Alfa_Bank, вот такой вопрос.
30.06.2019 была сделана покупка на сумму 1237,70 грн. Поскольку в расчетную дату (7.07) я не гасил задолженность (она очень большая, выгоднее заплатить 60 грн), я, соответственно, не переводил и покупку в рассрочку. Сегодня решил перевести ее в рассрочку (еще можно). Покупка быстро перевелась в рассрочку, и вот тут я задумался: а когда теперь должен быть первый платеж по ней? 7.08. или же 7.09? Все данные для ответа вроде дал.
Вопрос с подтекстом
Добрый день, Искатель. На практике первый платеж должен быть 07/09/2019, так как учитывается дата, с которой было оформление. Можете проверить еще и на своем примере
Олег1964 написав:Курсы конвертации валют по картам можно увидеть на сайте банка. И больше нигде.
В лучшем случае, это будет курс гривны к доллару и евро, действующий по оплатам, совершенным 3 дня назад. Не забываем про альфовскую накрутку к курсу платежных систем, при конвертации доллара в локальные валюты.
новичок написав:Владельцам кредитки Трэвел на заметку: MCC5921(розничная продажа алкогольных напитков) - балы путешественника не начисляются. Таким образом мною выявлены уже 3 MCCкода, где балы не начисляются при покупках. Рекламный слоган продукта "КЭШБЕК на все" не соответствует действительности.
Поторопились с покупкой алкоголя, с 11.07 меняются правила программы лояльности на "Тревел" и этот МСС уже не в исключениях из Программы )
Кстати, просьба к представителю банка - помимо сообщения на сайте о том, что правила игры меняются и ссылки на новые правила, было бы неплохо давать короткое сравнительное описание, что именно изменилось. Я нашел, что изменения в п.2.4 и сократилось количество МСС-кодов, которые не участвуют в программе, но было бы слегка клиентоориентированнее, если бы банк рассказывал про это.