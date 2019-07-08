stryzhko написав:

SILVER_UA написав:

ты не прав, даже не потому что влез без оснований. Сравни курсы межбанка, ТАС и менял\обменок у себя в городе. И ты поймешь, что в то время когда ТАС продает по 25.75 другой рынок принимает по такой же цене. Поэтому никому не нужен тот уровень за который ты цепляешься в ответе. Просто пускай дадут конкурентные цифры, которые они часто дают на фоне курсов межбанка.

У мене в провінції в обмінках 25.6/25.9. В арсеналі лише картки Альфи, Моно, Приват на які періодично заходить валюта з Payoneer і бігати з дрібними сумами до мінял, які беруть по 25.75 не має бажання. Тому наразі курс 25.7 цілком конкурентний для продавців валюти, а кому потрібно купити, то йде в ТАС по 25.75. Тепер нема монополії зеленого банку з онлайн продажем. Хоча й Альфа раніше часто тримала курс продажу нижче конкурентів, а тепер не поспішає, можливо має інсайд чи й так норм беруть по 25.9. Приймати пропозиції озвучені на форумі про зниження курсу там точно не будуть.))