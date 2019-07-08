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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7303730473057306

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 983
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
158
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 983
Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 09:29

  allaliu написав:
  mephala написав:
  allaliu написав:Естественно, никто не перезвонил и не написал. Смайлик в тему! Тем не менее, в выписке средства со счета списаны 5 числом, РД-6 число. Как это понимать?

а можно скрин этого списания?

В Мабе, дата зарахування: 8.07
Гасила, обычно, за день до РД, не обращала внимания, все было ок. В этом месяце РД попала на СБ,проспонсировала немного. Но поддержка-это нечто!

значит и средства списаны со счета 08-07-2019 с которого отправляли.
05-07-2019 то дата выполнения операции. как писал клиентаж - хромой мобайл показывает только дату выполнения операции и не показывает когда деньги реально списаны/зачислены по счету. вообще мобайл ИМХО токо для оленей которые не понимают чем отличается дата операции от даты зачисления. или чем перекинуть с счета на счет отличается от перекинуть с карты на карту.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 10:52

  новичок написав:
  SILVER_UA написав:
  новичок написав:курс конвертации по кредитке тревел отличается от курсов он-лайн обмена (которые на сайте) в худшую сторону. в моем случае была возможность сравнить также с картами привата - курс был тоже всегда хуже курса привата. Вот поэтому и спрашиваю - где можно увидеть курсы конвертации по картам.

Курсы конвертации валют по картам можно увидеть на сайте банка. И больше нигде.
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 11:04

  Искатель написав:Многоуважаемая Alfa_Bank, вот такой вопрос.

30.06.2019 была сделана покупка на сумму 1237,70 грн.
Поскольку в расчетную дату (7.07) я не гасил задолженность (она очень большая, выгоднее заплатить 60 грн), я, соответственно, не переводил и покупку в рассрочку.
Сегодня решил перевести ее в рассрочку (еще можно).
Покупка быстро перевелась в рассрочку, и вот тут я задумался:
а когда теперь должен быть первый платеж по ней? 7.08. или же 7.09?
Все данные для ответа вроде дал.

Вопрос с подтекстом :)

Добрый день, Искатель. На практике первый платеж должен быть 07/09/2019, так как учитывается дата, с которой было оформление. Можете проверить еще и на своем примере :mrgreen:
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 11:11

  Олег1964 написав:Курсы конвертации валют по картам можно увидеть на сайте банка. И больше нигде.

В лучшем случае, это будет курс гривны к доллару и евро, действующий по оплатам, совершенным 3 дня назад. Не забываем про альфовскую накрутку к курсу платежных систем, при конвертации доллара в локальные валюты.
wig
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 11:39

  новичок написав:Владельцам кредитки Трэвел на заметку: MCC5921(розничная продажа алкогольных напитков) - балы путешественника не начисляются. Таким образом мною выявлены уже 3 MCCкода, где балы не начисляются при покупках. Рекламный слоган продукта "КЭШБЕК на все" не соответствует действительности.


Поторопились с покупкой алкоголя, с 11.07 меняются правила программы лояльности на "Тревел" и этот МСС уже не в исключениях из Программы )

Кстати, просьба к представителю банка - помимо сообщения на сайте о том, что правила игры меняются и ссылки на новые правила, было бы неплохо давать короткое сравнительное описание, что именно изменилось. Я нашел, что изменения в п.2.4 и сократилось количество МСС-кодов, которые не участвуют в программе, но было бы слегка клиентоориентированнее, если бы банк рассказывал про это.
Andrew Crow
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 14:10

  stryzhko написав:
SILVER_UA написав:
ты не прав, даже не потому что влез без оснований. Сравни курсы межбанка, ТАС и менял\обменок у себя в городе. И ты поймешь, что в то время когда ТАС продает по 25.75 другой рынок принимает по такой же цене. Поэтому никому не нужен тот уровень за который ты цепляешься в ответе. Просто пускай дадут конкурентные цифры, которые они часто дают на фоне курсов межбанка.

У мене в провінції в обмінках 25.6/25.9. В арсеналі лише картки Альфи, Моно, Приват на які періодично заходить валюта з Payoneer і бігати з дрібними сумами до мінял, які беруть по 25.75 не має бажання. Тому наразі курс 25.7 цілком конкурентний для продавців валюти, а кому потрібно купити, то йде в ТАС по 25.75. Тепер нема монополії зеленого банку з онлайн продажем. Хоча й Альфа раніше часто тримала курс продажу нижче конкурентів, а тепер не поспішає, можливо має інсайд чи й так норм беруть по 25.9. Приймати пропозиції озвучені на форумі про зниження курсу там точно не будуть.))

ты почему-то перешел на лично свои задачи, хотя я вел речь о всех среднестатистических. Кстати ты снова оказался не прав, когда сказал, что никто не будет слушать. 69 на моменте продают то, что ты им вчера продал по 70 :mrgreen:
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 14:25

  rudnitep написав:
  Prestol написав:
  rudnitep написав:А что, в Альфа-Банке даже при открытии личного счета надо приносить выписку ФОП? Это что за безобразие?

У ФОПів не має "лічного щьота", вони несуть відповідальность за свою діяльність всім своїм майном (на відміну від ТОВ, де відповідальність товаришів-засновників обмежена їх статутними внесками).
Тож всі ваші рахунки під ковпаком, і банк повинен звітувати.


И что, выписка им зачем? Сейчас все данные есть в онлайне и у банка должен быть доступ к ЄДР, где они по коду могут получить инфу.


Виписку з держрестру? У мене категорично просили тільки виписку з підприємницького рахунку (нібито для обрахування суми кредитного ліміту за кредитною картою). Причому відмазатись не вийшло: прийшлось доносити виписку по рахунку. І налляли по вінця, хоча мені й 1/10 би вистачило.
Виписку з держреєстру ніхто не вимагав! Діло було в березні.
Prestol
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 15:37

  Andrew Crow написав:Поторопились с покупкой алкоголя, с 11.07 меняются правила программы лояльности на "Тревел" и этот МСС уже не в исключениях из Программы )

Кстати, просьба к представителю банка - помимо сообщения на сайте о том, что правила игры меняются и ссылки на новые правила, было бы неплохо давать короткое сравнительное описание, что именно изменилось. Я нашел, что изменения в п.2.4 и сократилось количество МСС-кодов, которые не участвуют в программе, но было бы слегка клиентоориентированнее, если бы банк рассказывал про это.

на форуме принято если кто что пронюхал про ввод новых козней сразу давать ссылку на них :wink:

олд правила
https://alfabank.ua/travelcard-lux/files/rull_alfa_travel_2019.pdf
новые правила
https://alfabank.ua/upload/Alfa-Travel-072019.pdf

1. убрали упоминание про 5% акцию
2. теперь приостановка участия в программе не при любой просроченной задолженности а свыше 30 грн
3. добавили МСС которые участвуют в программе
4119 5122 5131 5137 5139 5192 5811 5815 5816 5817 5818 5921 5964 7523 7841 7993

ЗЫ
но так никто и не пояснил что подразумевают под "операция" согласно правил:

5.1.Банк залишає за собою право по Учасникам Програми:
-без реєстрації в Альфа-мобайл –анулювати Бали мандрівника через 1 (один) календарний рік з дати підключення до Програми;
-по учасникам, з реєстрацією в Альфа-мобайл–анулювати Бали мандрівника через 1 (один) календарний рік з моменту останньої операції у мобільному додатку.

Из тех же правил:
Операція (транзакція)–видаткова операція по оплаті товарів за допомогою Картки в торгових точках по всьому світу, за винятком операційз МСС-кодами, що зазначені у п. 14 Додатку 1, по яким нараховуються Бали мандрівника у відповідності до Правил.
mephala
 
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