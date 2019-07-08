|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 09 лип, 2019 17:49
stas_rst написав:Чи є можливість на Альфі побачити дані власника за прикладом Привата, коли на етапі переводу з картки на картку одного й того ж банку висвічує ім'я-прізвище отримувача перед підтвердженням ??і
В банкомате при пополнении по номеру карты.
-
Aps
-
-
- Повідомлень: 2732
- З нами з: 24.06.15
- Подякував: 51 раз.
- Подякували: 277 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 09 лип, 2019 18:04
Aps написав:
stas_rst написав:Чи є можливість на Альфі побачити дані власника за прикладом Привата, коли на етапі переводу з картки на картку одного й того ж банку висвічує ім'я-прізвище отримувача перед підтвердженням ??і
В банкомате при пополнении по номеру карты.
пробував у звичайній тумбі, там запрос на номер рахунку ... до банкомату Альфи не добрався поки ... дякую
-
stas_rst
-
-
- Повідомлень: 337
- З нами з: 27.02.19
- Подякував: 86 раз.
- Подякували: 48 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|12838
|1819263
|
Вів 09 лип, 2019 17:48
kreuz
|
|6458
|1500436
|
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|16249
|2308856
|
Пон 08 лип, 2019 22:38
Slx
|