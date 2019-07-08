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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 09 лип, 2019 17:49
stas_rst написав:Чи є можливість на Альфі побачити дані власника за прикладом Привата, коли на етапі переводу з картки на картку одного й того ж банку висвічує ім'я-прізвище отримувача перед підтвердженням ??і
В банкомате при пополнении по номеру карты.
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Додано: Вів 09 лип, 2019 18:04
Aps написав:
stas_rst написав:Чи є можливість на Альфі побачити дані власника за прикладом Привата, коли на етапі переводу з картки на картку одного й того ж банку висвічує ім'я-прізвище отримувача перед підтвердженням ??і
В банкомате при пополнении по номеру карты.
пробував у звичайній тумбі, там запрос на номер рахунку ... до банкомату Альфи не добрався поки ... дякую
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stas_rst
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Додано: Сер 10 лип, 2019 08:15
Уважаемая Alfa_Bank!
Вчера совершил очень крупную покупку с карты "ЭКО-Максимум". На карте было 0,41 грн собственных средств.
СМС с номера 5530 с предложением рассрочки не пришло.
Что делать? Звонил на ГЛ, они сказали "подождать три дня" (как я понимаю, пока не проведется). Говорят, "иногда приходит позже". Но вот уже пошел второй день, СМС-ки нет как нет.
До этого все время приходили практически через 1-3 минуты.
Мне ждать или уже начинать беспокоиться? Эту сумму я бы очень хотел перевести в рассрочку.
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Додано: Сер 10 лип, 2019 08:27
новичок написав:
Ув.представитель банка - когда наконец появится возможность в маб выставлять картам лимиты на оплаты в интернет???
новичок, добрый день. Пока не могу ответить по срокам, есть другие приоритеты.
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Додано: Сер 10 лип, 2019 08:34
Искатель написав:
Уважаемая Alfa_Bank
!
Вчера совершил очень крупную покупку с карты "ЭКО-Максимум". На карте было 0,41 грн собственных средств.
СМС с номера 5530 с предложением рассрочки не пришло.
Что делать? Звонил на ГЛ, они сказали "подождать три дня" (как я понимаю, пока не проведется). Говорят, "иногда приходит позже". Но вот уже пошел второй день, СМС-ки нет как нет.
До этого все время приходили практически через 1-3 минуты.
Мне ждать или уже начинать беспокоиться? Эту сумму я бы очень хотел перевести в рассрочку.
Ждать, это нормальная ситуация при наличии своих
После проводки должна придти смс с суммой уменьшенной на размер своих
Востаннє редагувалось curiousobro
в Сер 10 лип, 2019 08:36, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 10 лип, 2019 08:35
Искатель написав:
Уважаемая Alfa_Bank
!
Вчера совершил очень крупную покупку с карты "ЭКО-Максимум". На карте было 0,41 грн собственных средств.
СМС с номера 5530 с предложением рассрочки не пришло.
Что делать? Звонил на ГЛ, они сказали "подождать три дня" (как я понимаю, пока не проведется). Говорят, "иногда приходит позже". Но вот уже пошел второй день, СМС-ки нет как нет.
До этого все время приходили практически через 1-3 минуты.
Мне ждать или уже начинать беспокоиться? Эту сумму я бы очень хотел перевести в рассрочку.
Искатель, добрый день. При наличии собственных средств, смс о рассрочке придет после списания со счета суммы операции, в то время, когда она была совершена.
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Додано: Сер 10 лип, 2019 08:38
Уважаемые и любимые форумчани, добрый день.
Приношу извинения, что за последнюю неделю, возможно, вы не получили ответы на свои посты. Вынуждена была отсутствовать на работе
Теперь я снова здесь. Если есть открытие вопросы, пишите, пожалуйста. Буду рада ответить.
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Додано: Сер 10 лип, 2019 09:18
Alfa_Bank написав: новичок написав:
Ув.представитель банка - когда наконец появится возможность в маб выставлять картам лимиты на оплаты в интернет???
новичок, добрый день. Пока не могу ответить по срокам, есть другие приоритеты.
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Додано: Сер 10 лип, 2019 09:37
Alfa_Bank написав:
Буду рада ответить
че там бородач в Харькове,гасится?
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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