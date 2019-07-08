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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7304730573067307

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 983
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
158
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 983
Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 17:49

Re: Альфа-Банк

stas_rst написав:Чи є можливість на Альфі побачити дані власника за прикладом Привата, коли на етапі переводу з картки на картку одного й того ж банку висвічує ім'я-прізвище отримувача перед підтвердженням ??і


В банкомате при пополнении по номеру карты.
Aps
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 18:04

  Aps написав:
stas_rst написав:Чи є можливість на Альфі побачити дані власника за прикладом Привата, коли на етапі переводу з картки на картку одного й того ж банку висвічує ім'я-прізвище отримувача перед підтвердженням ??і


В банкомате при пополнении по номеру карты.

пробував у звичайній тумбі, там запрос на номер рахунку ... до банкомату Альфи не добрався поки ... дякую
stas_rst
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 08:15

СМС с предложением рассрочки

Уважаемая Alfa_Bank!

Вчера совершил очень крупную покупку с карты "ЭКО-Максимум". На карте было 0,41 грн собственных средств.
СМС с номера 5530 с предложением рассрочки не пришло.
Что делать? Звонил на ГЛ, они сказали "подождать три дня" (как я понимаю, пока не проведется). Говорят, "иногда приходит позже". Но вот уже пошел второй день, СМС-ки нет как нет.
До этого все время приходили практически через 1-3 минуты.

Мне ждать или уже начинать беспокоиться? Эту сумму я бы очень хотел перевести в рассрочку.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 08:27

  новичок написав:Ув.представитель банка - когда наконец появится возможность в маб выставлять картам лимиты на оплаты в интернет???

новичок, добрый день. Пока не могу ответить по срокам, есть другие приоритеты.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 08:34

  Искатель написав:Уважаемая Alfa_Bank!

Вчера совершил очень крупную покупку с карты "ЭКО-Максимум". На карте было 0,41 грн собственных средств.
СМС с номера 5530 с предложением рассрочки не пришло.
Что делать? Звонил на ГЛ, они сказали "подождать три дня" (как я понимаю, пока не проведется). Говорят, "иногда приходит позже". Но вот уже пошел второй день, СМС-ки нет как нет.
До этого все время приходили практически через 1-3 минуты.

Мне ждать или уже начинать беспокоиться? Эту сумму я бы очень хотел перевести в рассрочку.

Ждать, это нормальная ситуация при наличии своих
После проводки должна придти смс с суммой уменьшенной на размер своих
Востаннє редагувалось curiousobro в Сер 10 лип, 2019 08:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 08:35

  Искатель написав:Уважаемая Alfa_Bank!

Вчера совершил очень крупную покупку с карты "ЭКО-Максимум". На карте было 0,41 грн собственных средств.
СМС с номера 5530 с предложением рассрочки не пришло.
Что делать? Звонил на ГЛ, они сказали "подождать три дня" (как я понимаю, пока не проведется). Говорят, "иногда приходит позже". Но вот уже пошел второй день, СМС-ки нет как нет.
До этого все время приходили практически через 1-3 минуты.

Мне ждать или уже начинать беспокоиться? Эту сумму я бы очень хотел перевести в рассрочку.

Искатель, добрый день. При наличии собственных средств, смс о рассрочке придет после списания со счета суммы операции, в то время, когда она была совершена.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 08:38

Уважаемые и любимые форумчани, добрый день.

Уважаемые и любимые форумчани, добрый день.
Приношу извинения, что за последнюю неделю, возможно, вы не получили ответы на свои посты. Вынуждена была отсутствовать на работе :oops: Теперь я снова здесь. Если есть открытие вопросы, пишите, пожалуйста. Буду рада ответить.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 09:18

  Alfa_Bank написав:
  новичок написав:Ув.представитель банка - когда наконец появится возможность в маб выставлять картам лимиты на оплаты в интернет???

новичок, добрый день. Пока не могу ответить по срокам, есть другие приоритеты.


:oops:
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 09:37

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Буду рада ответить
че там бородач в Харькове,гасится?

Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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