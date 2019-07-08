Додано: Сер 10 лип, 2019 08:15

Уважаемая Alfa_Bank!



Вчера совершил очень крупную покупку с карты "ЭКО-Максимум". На карте было 0,41 грн собственных средств.

СМС с номера 5530 с предложением рассрочки не пришло.

Что делать? Звонил на ГЛ, они сказали "подождать три дня" (как я понимаю, пока не проведется). Говорят, "иногда приходит позже". Но вот уже пошел второй день, СМС-ки нет как нет.

До этого все время приходили практически через 1-3 минуты.



Мне ждать или уже начинать беспокоиться? Эту сумму я бы очень хотел перевести в рассрочку.