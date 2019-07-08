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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 10 лип, 2019 10:20
Alfa_Bank
Вы там с ними посмелее,пожалуйста
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Додано: Сер 10 лип, 2019 11:21
В тему про курси валют по кредитках Альфи. Знахожуся в Гейропці, де валюти не євро. Курси по кредитках повністю конкурентні. особливо відносно "котиків". Зазвіичай на 1-1,5% менші, буває й 0,5% вище. І вигідніше, ніж тягнути сюди валюту готівкою, обмінбвати і платити готівкою.
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Додано: Сер 10 лип, 2019 11:32
Alfa_Bank, а можете как-то прокомментировать чем вызвана необходимость предоставления выписки ФОП при открытии личной карты клиентом, который зарегистрирован как ФОП?
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rudnitep
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Додано: Сер 10 лип, 2019 11:57
Alfa_Bank написав:
На практике первый платеж должен быть 07/09/2019, так как учитывается дата, с которой было оформление. Можете проверить еще и на своем примере
Получается грейс можно растянуть на 2.5 месяца при стечении обстоятельств..?
Альфа-банка, если Вы уже появились, то личные сообщения просмотрите пожалуйста.
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Додано: Сер 10 лип, 2019 11:59
rudnitep написав:Alfa_Bank
, а можете как-то прокомментировать чем вызвана необходимость предоставления выписки ФОП при открытии личной карты клиентом, который зарегистрирован как ФОП?
rudnitep, добрый день. Согласно законодательства, банк обязан подавать данные о клиенте в налоговую, поэтому на начальном этапе нам нужно иметь информацию, которая есть в выписке из ЕГР или справке по форме №4-ОПП.
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 10 лип, 2019 12:10
уважаемая Юлия, ваша коллега на соседнем форуме сделала заявление,
Анна, добрый день. Меня зовут Инна Астахова, я руководитель по развитию IT клиентов в Альфа-банк.
Мы создали отдельный пакет для ИТ на диджитал платформе Ок.Альфа — Digital IT.
Основные отличия от рынка и наши преимущества:
— перечисление средств с ФОП на Физ. лицо — 0%,
— премиальный пакет — карта «Рlatinum Вlack +» - 0,00 грн. (вместо 1200 грн / год)
— снятие наличных в любой стране (до 90 000 грн./мес.) — 0%
— снятие в кассе банка 2 раза в месяц любой суммы — 0%
— перечисление средств с международной платежной системы Payoneer — 0%
— карты MC + Visa в одном пакете (MasterCard карта основная, Visa — дополнительная)
— личный менеджер банка
— Доходный сейф — 10% годовых на остаток
— пакет документов — копия паспорта и ИНН
— до 20% кэш бека и другие акционные программы Банка Сash’U Club
— online покупка валюты в Мобайле по выгодному курсу
— Apple Pay и Google pay
— бесплатное зачисление и снятие (наличных / безналичных) средств на карту
— бесплатное оформление 3х премиальных карт уровня Platinum (MasterCard / Visa)
— сервисы в аэропортах:
МС Platinum (услуги доступны при совершении покупок по карте от 6 000 грн за 30+ 5 дней до вылета) — БориспольInt: терминал D Lounge + Fastline прилет/вылет, терминал F Lounge + Fastline прилет/вылет; Жуляны — Fastline прилет/вылет
и для Visa Platinum — 2 бесплатных визита в Lounge Key по миру, 2 бесплатных упаковки багажа в Борисполе, скидка на Uber.
Приглашаю воспользоваться всеми преимуществами для ИТ — ok.alfabank.com.ua
которое вызвало у меня некоторые вопросы.
Я правильно понимаю, что если у меня есть Ок, Альфа с тарифом Digital IT (а у меня есть), то я могу бесплатно оформить Пл Блэк плюс и оформить к каждому пакетному платиновому Мастеру допкой платиновую Визу? КЦ говорит, что нет, или одно, или другое. Если это правда (про допки Визы к пакету Пл Блэк Плюс), то мне бы было очень интересно.
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Seva
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Додано: Сер 10 лип, 2019 12:15
2XL написав: Alfa_Bank написав:
На практике первый платеж должен быть 07/09/2019, так как учитывается дата, с которой было оформление. Можете проверить еще и на своем примере
Получается грейс можно растянуть на 2.5 месяца при стечении обстоятельств..?
Альфа-банка, если Вы уже появились, то личные сообщения просмотрите пожалуйста.
2XL, добрый день. Сейчас отвечу.
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 10 лип, 2019 12:21
Seva написав:
уважаемая Юлия, ваша коллега на соседнем форуме сделала заявление,
Анна, добрый день. Меня зовут Инна Астахова, я руководитель по развитию IT клиентов в Альфа-банк.
Мы создали отдельный пакет для ИТ на диджитал платформе Ок.Альфа — Digital IT.
Основные отличия от рынка и наши преимущества:
— перечисление средств с ФОП на Физ. лицо — 0%,
— премиальный пакет — карта «Рlatinum Вlack +» - 0,00 грн. (вместо 1200 грн / год)
— снятие наличных в любой стране (до 90 000 грн./мес.) — 0%
— снятие в кассе банка 2 раза в месяц любой суммы — 0%
— перечисление средств с международной платежной системы Payoneer — 0%
— карты MC + Visa в одном пакете (MasterCard карта основная, Visa — дополнительная)
— личный менеджер банка
— Доходный сейф — 10% годовых на остаток
— пакет документов — копия паспорта и ИНН
— до 20% кэш бека и другие акционные программы Банка Сash’U Club
— online покупка валюты в Мобайле по выгодному курсу
— Apple Pay и Google pay
— бесплатное зачисление и снятие (наличных / безналичных) средств на карту
— бесплатное оформление 3х премиальных карт уровня Platinum (MasterCard / Visa)
— сервисы в аэропортах:
МС Platinum (услуги доступны при совершении покупок по карте от 6 000 грн за 30+ 5 дней до вылета) — БориспольInt: терминал D Lounge + Fastline прилет/вылет, терминал F Lounge + Fastline прилет/вылет; Жуляны — Fastline прилет/вылет
и для Visa Platinum — 2 бесплатных визита в Lounge Key по миру, 2 бесплатных упаковки багажа в Борисполе, скидка на Uber.
Приглашаю воспользоваться всеми преимуществами для ИТ — ok.alfabank.com.ua
которое вызвало у меня некоторые вопросы.
Я правильно понимаю, что если у меня есть Ок, Альфа с тарифом Digital IT (а у меня есть), то я могу бесплатно оформить Пл Блэк плюс и оформить к каждому пакетному платиновому Мастеру допкой платиновую Визу? КЦ говорит, что нет, или одно, или другое. Если это правда (про допки Визы к пакету Пл Блэк Плюс), то мне бы было очень интересно.
Seva, добрый день. Знакомый форум:) Видела ваш комментарий. Уточню и отпишусь тут и там.
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 10 лип, 2019 12:25
Alfa_Bank
Alfa_Bank написав: rudnitep написав:Alfa_Bank
, а можете как-то прокомментировать чем вызвана необходимость предоставления выписки ФОП при открытии личной карты клиентом, который зарегистрирован как ФОП?
rudnitep, добрый день. Согласно законодательства, банк обязан подавать данные о клиенте в налоговую, поэтому на начальном этапе нам нужно иметь информацию, которая есть в выписке из ЕГР или справке по форме №4-ОПП.
, а вытяг из ЕГР устроит банк или надо именно выписку?
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rudnitep
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Додано: Сер 10 лип, 2019 12:32
Alfa_Bank
да, и еще в КЦ нет консенсуса насчет Lounge Key для Мастера в пакете Пл Блэк Плюс. Одни говорят, что он там есть (с двумя бесплатными посещениями на карту в год), другие говорят, что его там нет. Где правда?
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Seva
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