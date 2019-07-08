Додано: Сер 10 лип, 2019 12:10

Анна, добрый день. Меня зовут Инна Астахова, я руководитель по развитию IT клиентов в Альфа-банк.

Мы создали отдельный пакет для ИТ на диджитал платформе Ок.Альфа — Digital IT.

Основные отличия от рынка и наши преимущества:

— перечисление средств с ФОП на Физ. лицо — 0%,

— премиальный пакет — карта «Рlatinum Вlack +» - 0,00 грн. (вместо 1200 грн / год)

— снятие наличных в любой стране (до 90 000 грн./мес.) — 0%

— снятие в кассе банка 2 раза в месяц любой суммы — 0%

— перечисление средств с международной платежной системы Payoneer — 0%

— карты MC + Visa в одном пакете (MasterCard карта основная, Visa — дополнительная)

— личный менеджер банка

— Доходный сейф — 10% годовых на остаток

— пакет документов — копия паспорта и ИНН

— до 20% кэш бека и другие акционные программы Банка Сash’U Club

— online покупка валюты в Мобайле по выгодному курсу

— Apple Pay и Google pay

— бесплатное зачисление и снятие (наличных / безналичных) средств на карту

— бесплатное оформление 3х премиальных карт уровня Platinum (MasterCard / Visa)

— сервисы в аэропортах:

МС Platinum (услуги доступны при совершении покупок по карте от 6 000 грн за 30+ 5 дней до вылета) — БориспольInt: терминал D Lounge + Fastline прилет/вылет, терминал F Lounge + Fastline прилет/вылет; Жуляны — Fastline прилет/вылет

и для Visa Platinum — 2 бесплатных визита в Lounge Key по миру, 2 бесплатных упаковки багажа в Борисполе, скидка на Uber.

Приглашаю воспользоваться всеми преимуществами для ИТ — ok.alfabank.com.ua

уважаемая Юлия, ваша коллега на соседнем форуме сделала заявление,которое вызвало у меня некоторые вопросы.Я правильно понимаю, что если у меня есть Ок, Альфа с тарифом Digital IT (а у меня есть), то я могу бесплатно оформить Пл Блэк плюс и оформить к каждому пакетному платиновому Мастеру допкой платиновую Визу? КЦ говорит, что нет, или одно, или другое. Если это правда (про допки Визы к пакету Пл Блэк Плюс), то мне бы было очень интересно.