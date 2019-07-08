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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7306730773087309

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 983
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
158
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 983
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 12:33

  rudnitep написав:
  Alfa_Bank написав:
  rudnitep написав:Alfa_Bank, а можете как-то прокомментировать чем вызвана необходимость предоставления выписки ФОП при открытии личной карты клиентом, который зарегистрирован как ФОП?

rudnitep, добрый день. Согласно законодательства, банк обязан подавать данные о клиенте в налоговую, поэтому на начальном этапе нам нужно иметь информацию, которая есть в выписке из ЕГР или справке по форме №4-ОПП.


Alfa_Bank, а вытяг из ЕГР устроит банк или надо именно выписку?

Можно предоставить либо выписку из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц - предпринимателей (оригинал), содержащую данные о постановке СПД на учет как плательщика налогов, либо справку о взятии на учет плательщика налогов соответствующим органом государственной налоговой службы по форме №4-ОПП (оригинал).
Выписку можно самостоятельно распечатать на сайте министерства юстиций http://usr.minjust.gov.ua/.
Alfa_Bank
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  #<1 ... 7306730773087309
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