rudnitep написав:Alfa_Bank, а можете как-то прокомментировать чем вызвана необходимость предоставления выписки ФОП при открытии личной карты клиентом, который зарегистрирован как ФОП?
rudnitep, добрый день. Согласно законодательства, банк обязан подавать данные о клиенте в налоговую, поэтому на начальном этапе нам нужно иметь информацию, которая есть в выписке из ЕГР или справке по форме №4-ОПП.
Alfa_Bank, а вытяг из ЕГР устроит банк или надо именно выписку?
Можно предоставить либо выписку из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц - предпринимателей (оригинал), содержащую данные о постановке СПД на учет как плательщика налогов, либо справку о взятии на учет плательщика налогов соответствующим органом государственной налоговой службы по форме №4-ОПП (оригинал). Выписку можно самостоятельно распечатать на сайте министерства юстиций http://usr.minjust.gov.ua/.