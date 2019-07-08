rudnitep написав:Alfa_Bank, а можете как-то прокомментировать чем вызвана необходимость предоставления выписки ФОП при открытии личной карты клиентом, который зарегистрирован как ФОП?
rudnitep, добрый день. Согласно законодательства, банк обязан подавать данные о клиенте в налоговую, поэтому на начальном этапе нам нужно иметь информацию, которая есть в выписке из ЕГР или справке по форме №4-ОПП.
Alfa_Bank, а вытяг из ЕГР устроит банк или надо именно выписку?
Можно предоставить либо выписку из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц - предпринимателей (оригинал), содержащую данные о постановке СПД на учет как плательщика налогов, либо справку о взятии на учет плательщика налогов соответствующим органом государственной налоговой службы по форме №4-ОПП (оригинал). Выписку можно самостоятельно распечатать на сайте министерства юстиций http://usr.minjust.gov.ua/.
Seva написав:Alfa_Bank да, и еще в КЦ нет консенсуса насчет Lounge Key для Мастера в пакете Пл Блэк Плюс. Одни говорят, что он там есть (с двумя бесплатными посещениями на карту в год), другие говорят, что его там нет. Где правда?
Да, есть возможность получать сервисы в аэропортах от двух МПС.
Alfa_Bank написав:Можно предоставить либо выписку из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц - предпринимателей (оригинал), содержащую данные о постановке СПД на учет как плательщика налогов, либо справку о взятии на учет плательщика налогов соответствующим органом государственной налоговой службы по форме №4-ОПП (оригинал). Выписку можно самостоятельно распечатать на сайте министерства юстиций http://usr.minjust.gov.ua/.
Alfa_Bank, "выписка" формируется по результатам регистрационных действий, ее нельзя самостоятельно распечатать на указанном вами сайте (http://usr.minjust.gov.ua/). Там можно получить только "вытяг" на определенную дату. Вопрос, устроит ли банк "вытяг" с сайта http://usr.minjust.gov.ua/. В второй вопрос, могу предоставить и "выписку" ФОП, но она в электронном виде с наложенным ЕЦП минюста. Такой вариант устроит банк?
Alfa_Bank написав:Можно предоставить либо выписку из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц - предпринимателей (оригинал), содержащую данные о постановке СПД на учет как плательщика налогов, либо справку о взятии на учет плательщика налогов соответствующим органом государственной налоговой службы по форме №4-ОПП (оригинал). Выписку можно самостоятельно распечатать на сайте министерства юстиций http://usr.minjust.gov.ua/.
Alfa_Bank, "выписка" формируется по результатам регистрационных действий, ее нельзя самостоятельно распечатать на указанном вами сайте (http://usr.minjust.gov.ua/). Там можно получить только "вытяг" на определенную дату. Вопрос, устроит ли банк "вытяг" с сайта http://usr.minjust.gov.ua/. В второй вопрос, могу предоставить и "выписку" ФОП, но она в электронном виде с наложенным ЕЦП минюста. Такой вариант устроит банк?
Alfa_Bank написав:Можно предоставить либо выписку из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц - предпринимателей (оригинал), содержащую данные о постановке СПД на учет как плательщика налогов, либо справку о взятии на учет плательщика налогов соответствующим органом государственной налоговой службы по форме №4-ОПП (оригинал). Выписку можно самостоятельно распечатать на сайте министерства юстиций http://usr.minjust.gov.ua/.
Alfa_Bank, "выписка" формируется по результатам регистрационных действий, ее нельзя самостоятельно распечатать на указанном вами сайте (http://usr.minjust.gov.ua/). Там можно получить только "вытяг" на определенную дату. Вопрос, устроит ли банк "вытяг" с сайта http://usr.minjust.gov.ua/. В второй вопрос, могу предоставить и "выписку" ФОП, но она в электронном виде с наложенным ЕЦП минюста. Такой вариант устроит банк?
Сейчас уточню, опишусь
Вытяг с сайта устроит. Сотрудники отделения и КЦ могут самостоятельно просмотреть/распечатать всю необходимую им информацию с сайта при вашем обращении. Электронный вид документа не подойдет, к сожалению.
Alfa_Bank написав:Вытяг с сайта устроит. Сотрудники отделения и КЦ могут самостоятельно просмотреть/распечатать всю необходимую им информацию с сайта при вашем обращении. Электронный вид документа не подойдет, к сожалению.
Alfa_Bank Спасибо. Получается, что сотрудники отделения сами могут просмотреть информацию по ФОП, и оператор КЦ, который оформлял заявку на выпуск карт, неправильно меня проинформировал - выписка ФОП не нужна. Ну, проверим на практике как оно будет).
Seva написав:Alfa_Bank да, и еще в КЦ нет консенсуса насчет Lounge Key для Мастера в пакете Пл Блэк Плюс. Одни говорят, что он там есть (с двумя бесплатными посещениями на карту в год), другие говорят, что его там нет. Где правда?
если речь идет о бесплатных посещениях, то у визы своя программа с лаунж кей, а у мастера своя программа со своими бизнес залами. посещение лайнж кей с картами мастера только платное
rudnitep написав:Alfa_Bank Спасибо. Получается, что сотрудники отделения сами могут просмотреть информацию по ФОП, и оператор КЦ, который оформлял заявку на выпуск карт, неправильно меня проинформировал - выписка ФОП не нужна. Ну, проверим на практике как оно будет).
Посмотреть могут, но не всегда видят. Если ФОП старый, в видимой базе не вся информация. Не всегда видно, в какой налоговой нужно регистрировать счет. Именно ради этого и просят документы.