rudnitep написав:Alfa_Bank Спасибо. Получается, что сотрудники отделения сами могут просмотреть информацию по ФОП, и оператор КЦ, который оформлял заявку на выпуск карт, неправильно меня проинформировал - выписка ФОП не нужна. Ну, проверим на практике как оно будет).
Посмотреть могут, но не всегда видят. Если ФОП старый, в видимой базе не вся информация. Не всегда видно, в какой налоговой нужно регистрировать счет. Именно ради этого и просят документы.
Чтобы в реестре подтянулась новая информация (ЕСВ,ЕН,статистика и тд) - нужно что-то изменить в регистрационных данных.
Бесплатно можно изменить номер телефона и/или почту.
Если повезло и прописан в Днепропетровской области или еще где-то, где работает этот функционал https://igov.gov.ua/ - можно это сделать не вставая с дивана. Данные обновятся дней через 10.
Seva написав:уважаемая Юлия, ваша коллега на соседнем форуме сделала заявление,
Анна, добрый день. Меня зовут Инна Астахова, я руководитель по развитию IT клиентов в Альфа-банк. Мы создали отдельный пакет для ИТ на диджитал платформе Ок.Альфа — Digital IT. Основные отличия от рынка и наши преимущества: — перечисление средств с ФОП на Физ. лицо — 0%, — премиальный пакет — карта «Рlatinum Вlack +» - 0,00 грн. (вместо 1200 грн / год) — снятие наличных в любой стране (до 90 000 грн./мес.) — 0% — снятие в кассе банка 2 раза в месяц любой суммы — 0% — перечисление средств с международной платежной системы Payoneer — 0% — карты MC + Visa в одном пакете (MasterCard карта основная, Visa — дополнительная) — личный менеджер банка — Доходный сейф — 10% годовых на остаток — пакет документов — копия паспорта и ИНН — до 20% кэш бека и другие акционные программы Банка Сash’U Club — online покупка валюты в Мобайле по выгодному курсу — Apple Pay и Google pay — бесплатное зачисление и снятие (наличных / безналичных) средств на карту — бесплатное оформление 3х премиальных карт уровня Platinum (MasterCard / Visa) — сервисы в аэропортах: МС Platinum (услуги доступны при совершении покупок по карте от 6 000 грн за 30+ 5 дней до вылета) — БориспольInt: терминал D Lounge + Fastline прилет/вылет, терминал F Lounge + Fastline прилет/вылет; Жуляны — Fastline прилет/вылет и для Visa Platinum — 2 бесплатных визита в Lounge Key по миру, 2 бесплатных упаковки багажа в Борисполе, скидка на Uber. Приглашаю воспользоваться всеми преимуществами для ИТ — ok.alfabank.com.ua
которое вызвало у меня некоторые вопросы.
Я правильно понимаю, что если у меня есть Ок, Альфа с тарифом Digital IT (а у меня есть), то я могу бесплатно оформить Пл Блэк плюс и оформить к каждому пакетному платиновому Мастеру допкой платиновую Визу? КЦ говорит, что нет, или одно, или другое. Если это правда (про допки Визы к пакету Пл Блэк Плюс), то мне бы было очень интересно.
Seva, добрый день. Знакомый форум:) Видела ваш комментарий. Уточню и отпишусь тут и там.
На dou.ua Инна вам ответила) Эти условия разработаны для клиентов у которых нет карты или текущего счета ФОП в Альфа банке. Для действующих клиентов Банка мы регулярно запускаем программы лояльности и в ближайшее время будет стартовать предложение с Платинум Блэк+, в который вы будете включены. Visa, как дополнительная карта в пакете Платинум Блэк+, выпускается уровня Platinum. Всего в пакете Платинум блэк+ выпускается бесплатно 1 основная карта MC Platinum и 2 дополнительных MC/Visa на выбор.
Alfa_Bank написав:Вытяг с сайта устроит. Сотрудники отделения и КЦ могут самостоятельно просмотреть/распечатать всю необходимую им информацию с сайта при вашем обращении. Электронный вид документа не подойдет, к сожалению.
Alfa_Bank Спасибо. Получается, что сотрудники отделения сами могут просмотреть информацию по ФОП, и оператор КЦ, который оформлял заявку на выпуск карт, неправильно меня проинформировал - выписка ФОП не нужна. Ну, проверим на практике как оно будет).
Могут возникать ситуации, когда информация по клиенту не доступна. Возможно поэтому вам так сказали. Справку при себе лучше иметь.