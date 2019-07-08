rudnitep написав:Alfa_Bank Спасибо. Получается, что сотрудники отделения сами могут просмотреть информацию по ФОП, и оператор КЦ, который оформлял заявку на выпуск карт, неправильно меня проинформировал - выписка ФОП не нужна. Ну, проверим на практике как оно будет).
Посмотреть могут, но не всегда видят. Если ФОП старый, в видимой базе не вся информация. Не всегда видно, в какой налоговой нужно регистрировать счет. Именно ради этого и просят документы.
Чтобы в реестре подтянулась новая информация (ЕСВ,ЕН,статистика и тд) - нужно что-то изменить в регистрационных данных.
Бесплатно можно изменить номер телефона и/или почту.
Если повезло и прописан в Днепропетровской области или еще где-то, где работает этот функционал https://igov.gov.ua/ - можно это сделать не вставая с дивана. Данные обновятся дней через 10.
Seva написав:уважаемая Юлия, ваша коллега на соседнем форуме сделала заявление,
Анна, добрый день. Меня зовут Инна Астахова, я руководитель по развитию IT клиентов в Альфа-банк. Мы создали отдельный пакет для ИТ на диджитал платформе Ок.Альфа — Digital IT. Основные отличия от рынка и наши преимущества: — перечисление средств с ФОП на Физ. лицо — 0%, — премиальный пакет — карта «Рlatinum Вlack +» - 0,00 грн. (вместо 1200 грн / год) — снятие наличных в любой стране (до 90 000 грн./мес.) — 0% — снятие в кассе банка 2 раза в месяц любой суммы — 0% — перечисление средств с международной платежной системы Payoneer — 0% — карты MC + Visa в одном пакете (MasterCard карта основная, Visa — дополнительная) — личный менеджер банка — Доходный сейф — 10% годовых на остаток — пакет документов — копия паспорта и ИНН — до 20% кэш бека и другие акционные программы Банка Сash’U Club — online покупка валюты в Мобайле по выгодному курсу — Apple Pay и Google pay — бесплатное зачисление и снятие (наличных / безналичных) средств на карту — бесплатное оформление 3х премиальных карт уровня Platinum (MasterCard / Visa) — сервисы в аэропортах: МС Platinum (услуги доступны при совершении покупок по карте от 6 000 грн за 30+ 5 дней до вылета) — БориспольInt: терминал D Lounge + Fastline прилет/вылет, терминал F Lounge + Fastline прилет/вылет; Жуляны — Fastline прилет/вылет и для Visa Platinum — 2 бесплатных визита в Lounge Key по миру, 2 бесплатных упаковки багажа в Борисполе, скидка на Uber. Приглашаю воспользоваться всеми преимуществами для ИТ — ok.alfabank.com.ua
которое вызвало у меня некоторые вопросы.
Я правильно понимаю, что если у меня есть Ок, Альфа с тарифом Digital IT (а у меня есть), то я могу бесплатно оформить Пл Блэк плюс и оформить к каждому пакетному платиновому Мастеру допкой платиновую Визу? КЦ говорит, что нет, или одно, или другое. Если это правда (про допки Визы к пакету Пл Блэк Плюс), то мне бы было очень интересно.
Seva, добрый день. Знакомый форум:) Видела ваш комментарий. Уточню и отпишусь тут и там.
На dou.ua Инна вам ответила) Эти условия разработаны для клиентов у которых нет карты или текущего счета ФОП в Альфа банке. Для действующих клиентов Банка мы регулярно запускаем программы лояльности и в ближайшее время будет стартовать предложение с Платинум Блэк+, в который вы будете включены. Visa, как дополнительная карта в пакете Платинум Блэк+, выпускается уровня Platinum. Всего в пакете Платинум блэк+ выпускается бесплатно 1 основная карта MC Platinum и 2 дополнительных MC/Visa на выбор.
Alfa_Bank написав:Вытяг с сайта устроит. Сотрудники отделения и КЦ могут самостоятельно просмотреть/распечатать всю необходимую им информацию с сайта при вашем обращении. Электронный вид документа не подойдет, к сожалению.
Alfa_Bank Спасибо. Получается, что сотрудники отделения сами могут просмотреть информацию по ФОП, и оператор КЦ, который оформлял заявку на выпуск карт, неправильно меня проинформировал - выписка ФОП не нужна. Ну, проверим на практике как оно будет).
Могут возникать ситуации, когда информация по клиенту не доступна. Возможно поэтому вам так сказали. Справку при себе лучше иметь.
Шановна Alfa_Bank! Кілька питань по новій акції: 1. Чи вважається повідомлення на вайбер таким, що відповідає п.3.1. Правил акції - Акційна пропозиція відображається в мобільному додатку «Alfa-Mobile Ukraine». 2. Якщо ні - яким чином та де саме в мобільному додатку має відображатися акційна пропозиція? 3. Якщо в клієнта кілька карток (наприклад, дві кредитки Максимум, одна дебетка Ультра) - щоб виконати умови акції всі 5 операцій мають бути здійсненні однією карткою чи можуть здійснюватся різними, наприклад 2 операції кредиткою Максимум, 3 операції дебеткою Ультра)?