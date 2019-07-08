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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7308730973107311

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 983
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
158
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 983
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 21:36

Re: Альфа-Банк

из неприятного: с 22/07 пополнение карт до 4к через кассу платное (
а АТМ с cash-in далеко не везде есть, да еще и, как правило, часть купюр обязательно отплевывается.

кстати, а давно у Platinum Black появилась годовая плата за РКО?
Arien
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 22:15

Пополнение платное до 4к гривен?Вообще,куда банк катится?Брать деньги за пополнение...
Scotch
 
Повідомлень: 551
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 22:44

  Scotch написав:Пополнение платное до 4к гривен?Вообще,куда банк катится?Брать деньги за пополнение...

может теперь в кассу меньше народа будет рваться :mrgreen:
SILVER_UA
 
Повідомлень: 358
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  #<1 ... 7308730973107311
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