из неприятного: с 22/07 пополнение карт до 4к через кассу платное (
а АТМ с cash-in далеко не везде есть, да еще и, как правило, часть купюр обязательно отплевывается.
кстати, а давно у Platinum Black появилась годовая плата за РКО?
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Додано: Сер 10 лип, 2019 21:36
Re: Альфа-Банк
из неприятного: с 22/07 пополнение карт до 4к через кассу платное (
а АТМ с cash-in далеко не везде есть, да еще и, как правило, часть купюр обязательно отплевывается.
кстати, а давно у Platinum Black появилась годовая плата за РКО?
Додано: Сер 10 лип, 2019 22:15
Пополнение платное до 4к гривен?Вообще,куда банк катится?Брать деньги за пополнение...
Додано: Сер 10 лип, 2019 22:44
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