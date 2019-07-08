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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7308730973107311

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 983
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
158
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 983
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 21:36

Re: Альфа-Банк

из неприятного: с 22/07 пополнение карт до 4к через кассу платное (
а АТМ с cash-in далеко не везде есть, да еще и, как правило, часть купюр обязательно отплевывается.

кстати, а давно у Platinum Black появилась годовая плата за РКО?
Arien
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 22:15

Пополнение платное до 4к гривен?Вообще,куда банк катится?Брать деньги за пополнение...
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 22:44

  Scotch написав:Пополнение платное до 4к гривен?Вообще,куда банк катится?Брать деньги за пополнение...

может теперь в кассу меньше народа будет рваться :mrgreen:
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 23:36

Re: Альфа-Банк

не знаю у кого как а у меня в городе из 5 отделний 5 оборудованы банкоматами с кэшином.
причем четыре из этих пяти банкоматов доступны круглосуточно. даже лучше чем эта касса до 17-00.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 07:05

Re: Альфа-Банк

Це шлях Алли - окомісити усе :) але лишають шпаринки для жадібних...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 07:25

  curiousobro написав:
  Vorlon написав:
11 июля программе лояльности Альфа-Банка Украина Cash’U CLUB исполняется 1 год! В честь годовщины все участники могут получить подарок – 50 бонусов Cash’U.

Для этого необходимо всего лишь совершит 5 транзакций (на сумму от 50 грн каждая) в период с 11 по 12 июля, и гарантировано увеличить свой счет на 50 подарочных бонусов Cash’U.


https://alfabank.ua/ru/about/press/cash ... aruye-1902

Как всегда не без подводных камней :(

Уважаемая Альфабанк

А можно узнать - в каком виде должна отображатся эта акция в приложении?

https://alfabank.ua/upload/rules_hb_cashu.pdf
п 3.1
* якщо Акційна пропозиція відображається в мобільному додатку «Alfa-Mobile Ukraine».

curiousobro, доброе утро. В разделе "КешьЮ Клаб" есть меню "Мои акционные предложения". Там должна отображаться акция "Мне 1 год".
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 07:31

  V2 написав:Шановна Alfa_Bank!
Кілька питань по новій акції:
1. Чи вважається повідомлення на вайбер таким, що відповідає п.3.1. Правил акції - Акційна пропозиція відображається в мобільному додатку «Alfa-Mobile Ukraine».
2. Якщо ні - яким чином та де саме в мобільному додатку має відображатися акційна пропозиція?
3. Якщо в клієнта кілька карток (наприклад, дві кредитки Максимум, одна дебетка Ультра) - щоб виконати умови акції всі 5 операцій мають бути здійсненні однією карткою чи можуть здійснюватся різними, наприклад 2 операції кредиткою Максимум, 3 операції дебеткою Ультра)?

V2, доброго ранку.
1. Ні, потрібно, щоб акція відображалась у мобільному додатку.
2. В розділі "Кеш'Ю Клуб" - "Мої акційні пропозиції" - Акція "Мені 1 рік".
3. Можна різними картками. Головне, щоб МСС не був заборонений ПЛ та картка брала участь у ПЛ.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 07:32

  romanauscas написав:
  Vorlon написав:
11 июля программе лояльности Альфа-Банка Украина Cash’U CLUB исполняется 1 год! В честь годовщины все участники могут получить подарок – 50 бонусов Cash’U.

Для этого необходимо всего лишь совершит 5 транзакций (на сумму от 50 грн каждая) в период с 11 по 12 июля, и гарантировано увеличить свой счет на 50 подарочных бонусов Cash’U.


https://alfabank.ua/ru/about/press/cash ... aruye-1902


50 бонусов - это 50грн или 0,50грн грязными?

romanauscas, доброе утро. Это 50 грн. грязными.
Alfa_Bank
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  #<1 ... 7308730973107311
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