Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 10 лип, 2019 21:36
из неприятного: с 22/07 пополнение карт до 4к через кассу платное (
а АТМ с cash-in далеко не везде есть, да еще и, как правило, часть купюр обязательно отплевывается. кстати, а давно у Platinum Black появилась годовая плата за РКО?
Arien
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Додано: Сер 10 лип, 2019 22:15
Пополнение платное до 4к гривен?Вообще,куда банк катится?Брать деньги за пополнение...
Scotch
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Додано: Сер 10 лип, 2019 22:44
Scotch написав:
Пополнение платное до 4к гривен?Вообще,куда банк катится?Брать деньги за пополнение...
может теперь в кассу меньше народа будет рваться
SILVER_UA
Повідомлень: 357
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Додано: Сер 10 лип, 2019 23:36
не знаю у кого как а у меня в городе из 5 отделний 5 оборудованы банкоматами с кэшином.
причем четыре из этих пяти банкоматов доступны круглосуточно. даже лучше чем эта касса до 17-00.
mephala
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Додано: Чет 11 лип, 2019 07:05
Це шлях Алли - окомісити усе
але лишають шпаринки для жадібних...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Додано: Чет 11 лип, 2019 07:25
curiousobro написав: Vorlon написав:
11 июля программе лояльности Альфа-Банка Украина Cash’U CLUB исполняется 1 год!
В честь годовщины все участники могут получить подарок – 50 бонусов Cash’U. Для этого необходимо всего лишь совершит 5 транзакций (на сумму от 50 грн каждая) в период с 11 по 12 июля, и гарантировано увеличить свой счет на 50 подарочных бонусов Cash’U. https://alfabank.ua/ru/about/press/cash ... aruye-1902
Как всегда не без подводных камней
Уважаемая Альфабанк
А можно узнать - в каком виде должна отображатся эта акция в приложении?
https://alfabank.ua/upload/rules_hb_cashu.pdf
п 3.1
* якщо Акційна пропозиція відображається в мобільному додатку «Alfa-Mobile Ukraine».
curiousobro, доброе утро. В разделе "КешьЮ Клаб" есть меню "Мои акционные предложения". Там должна отображаться акция "Мне 1 год".
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Додано: Чет 11 лип, 2019 07:31
V2 написав:
Шановна
Alfa_Bank
!
Кілька питань по новій акції:
1. Чи вважається повідомлення на вайбер таким, що відповідає п.3.1. Правил акції -
Акційна пропозиція відображається в мобільному додатку «Alfa-Mobile Ukraine»
.
2. Якщо ні - яким чином та де саме в мобільному додатку має відображатися акційна пропозиція?
3. Якщо в клієнта кілька карток (наприклад, дві кредитки Максимум, одна дебетка Ультра) - щоб виконати умови акції всі 5 операцій мають бути здійсненні однією карткою чи можуть здійснюватся різними, наприклад 2 операції кредиткою Максимум, 3 операції дебеткою Ультра)?
V2, доброго ранку.
1. Ні, потрібно, щоб акція відображалась у мобільному додатку.
2. В розділі "Кеш'Ю Клуб" - "Мої акційні пропозиції" - Акція "Мені 1 рік".
3. Можна різними картками. Головне, щоб МСС не був заборонений ПЛ та картка брала участь у ПЛ.
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Додано: Чет 11 лип, 2019 07:32
romanauscas написав: Vorlon написав:
11 июля программе лояльности Альфа-Банка Украина Cash’U CLUB исполняется 1 год!
В честь годовщины все участники могут получить подарок – 50 бонусов Cash’U. Для этого необходимо всего лишь совершит 5 транзакций (на сумму от 50 грн каждая) в период с 11 по 12 июля, и гарантировано увеличить свой счет на 50 подарочных бонусов Cash’U. https://alfabank.ua/ru/about/press/cash ... aruye-1902
50 бонусов - это 50грн или 0,50грн грязными?
romanauscas, доброе утро. Это 50 грн. грязными.
Alfa_Bank
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