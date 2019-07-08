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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7309731073117312

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 983
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
158
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 983
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 08:43

  Кочевник написав:Офправила акції не відкриваються.
Акції проходить 11 і 12 липня? Чи тількі 11-го?

И 12-го
Flamingo
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Повідомлень: 2351
З нами з: 20.03.15
Подякував: 42 раз.
Подякували: 510 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 09:12

Flamingo
В інтернеті теж можна транзачити?
Rainbow
 
Повідомлень: 2427
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 530 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 09:20

  Rainbow написав:Flamingo
В інтернеті теж можна транзачити?


Rainbow, доброго дня. Операція вважається успішною, якщо на Бонусному рахунку Cash’U CLUB зараховано мінімум 0,01 бонус від виконаних розрахункових операцій. Якщо МСС підходить, то можна і в інтернеті.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 6608
З нами з: 18.02.13
Подякував: 61 раз.
Подякували: 558 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 09:32

Дякую.
Дайте якийсь депозит під 5% в валюті до року :D
Rainbow
 
Повідомлень: 2427
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 530 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 10:03

  Rainbow написав:Дякую.
Дайте якийсь депозит під 5% в валюті до року :D

Поки немає такої пропозиції :?
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 6608
З нами з: 18.02.13
Подякував: 61 раз.
Подякували: 558 раз.
 
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  #<1 ... 7309731073117312
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