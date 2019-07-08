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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 11 лип, 2019 08:43
Кочевник написав:
Офправила акції не відкриваються.
Акції проходить 11 і 12 липня? Чи тількі 11-го?
И 12-го
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Flamingo
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Додано: Чет 11 лип, 2019 09:12
Flamingo
В інтернеті теж можна транзачити?
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Rainbow
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Додано: Чет 11 лип, 2019 09:20
Rainbow написав:Flamingo
В інтернеті теж можна транзачити?
Rainbow, доброго дня. Операція вважається успішною, якщо на Бонусному рахунку Cash’U CLUB зараховано мінімум 0,01 бонус від виконаних розрахункових операцій. Якщо МСС підходить, то можна і в інтернеті.
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Alfa_Bank
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Додано: Чет 11 лип, 2019 09:32
Дякую.
Дайте якийсь депозит під 5% в валюті до року
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Rainbow
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Додано: Чет 11 лип, 2019 10:03
Rainbow написав:
Дякую.
Дайте якийсь депозит під 5% в валюті до року
Поки немає такої пропозиції
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 6608
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 61 раз.
- Подякували: 558 раз.
-
- Профіль
-
1
1
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