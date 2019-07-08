Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 11 лип, 2019 08:43
Кочевник написав:
Офправила акції не відкриваються.
Акції проходить 11 і 12 липня? Чи тількі 11-го?
И 12-го
Flamingo
Повідомлень: 2352
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Додано: Чет 11 лип, 2019 09:12
Flamingo В інтернеті теж можна транзачити?
Rainbow
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Додано: Чет 11 лип, 2019 09:20
Rainbow написав: Flamingo
В інтернеті теж можна транзачити?
Rainbow, доброго дня. Операція вважається успішною, якщо на Бонусному рахунку Cash’U CLUB зараховано мінімум 0,01 бонус від виконаних розрахункових операцій. Якщо МСС підходить, то можна і в інтернеті.
Alfa_Bank
Представник банку
Повідомлень: 6608
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Подякували: 558 раз.
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Додано: Чет 11 лип, 2019 09:32
Дякую.
Дайте якийсь депозит під 5% в валюті до року
Rainbow
Повідомлень: 2427
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 531 раз.
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Додано: Чет 11 лип, 2019 10:03
Rainbow написав:
Дякую.
Дайте якийсь депозит під 5% в валюті до року
Поки немає такої пропозиції
Alfa_Bank
Представник банку
Повідомлень: 6608
З нами з: 18.02.13
Подякував: 61 раз.
Подякували: 558 раз.
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Додано: Чет 11 лип, 2019 10:43
https://alfabank.ua/about/press/onovlen ... u-ref-1904
Алла радует сегодня. Добавили дебетки в реферальную программу.
curiousobro
Повідомлень: 2150
З нами з: 21.07.17
Подякував: 40 раз.
Подякували: 303 раз.
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Додано: Чет 11 лип, 2019 10:55
curiousobro написав:
https://alfabank.ua/about/press/onovlennya-alfa-mobile-ukraine-teper-i-debetova-kartka-u-ref-1904
Алла радует сегодня. Добавили дебетки в реферальную программу.
с 15.07.2019
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
Повідомлень: 2680
З нами з: 03.12.14
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Подякували: 358 раз.
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Додано: Чет 11 лип, 2019 10:58
curiousobro написав:
https://alfabank.ua/about/press/onovlennya-alfa-mobile-ukraine-teper-i-debetova-kartka-u-ref-1904
Алла радует сегодня. Добавили дебетки в реферальную программу.
По
правилам
рефералки за дебетки с 15-го числа. Так что до 15-го возможны варианты
dengon
Повідомлень: 229
З нами з: 29.08.13
Подякував: 1195 раз.
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Додано: Чет 11 лип, 2019 11:01
поможем Алке отчислить в бюджет по 97 грн. за каждый хрю)
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
Повідомлень: 2680
З нами з: 03.12.14
Подякував: 330 раз.
Подякували: 358 раз.
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Олег1964
Повідомлень: 149
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Пон 08 лип, 2019 22:38 Slx