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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 11 лип, 2019 13:19
Дійсно, дуже оперативно!
Не треба чекати, нагадувати. передавати заявки відповідальним спеціалістам ...
Молодець, Альфа!!!
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Slx
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