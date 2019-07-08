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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7310731173127313

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 983
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
158
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 983
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 13:19

Re: Альфа-Банк

Дійсно, дуже оперативно!
Не треба чекати, нагадувати, передавати заявки відповідальним спеціалістам ...

Молодець, Альфа!!!
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 15:09

Alfa_Bank
если у меня расчётная дата 12 число, то на эту дату на счёте не должно быть задолженности, а больше может быть? например если кредитный лимит 15000, было потрачено в июне 3000, в июле погашено 3000, на счёте остаток на 12 число должен быть 15000 или может быть больше, если поступит какая-нибудь сумма и остаток будет 15100 возьмётся ли абонплата 60 грн.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 15:11

lara_08
Може бути більше.
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 15:14

  lara_08 написав:Alfa_Bank
если у меня расчётная дата 12 число, то на эту дату на счёте не должно быть задолженности, а больше может быть? например если кредитный лимит 15000, было потрачено в июне 3000, в июле погашено 3000, на счёте остаток на 12 число должен быть 15000 или может быть больше, если поступит какая-нибудь сумма и остаток будет 15100 возьмётся ли абонплата 60 грн.

lara_08, добрый день. Может быть больше.
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 15:36

  Alfa_Bank написав:
  lara_08 написав:Alfa_Bank
если у меня расчётная дата 12 число, то на эту дату на счёте не должно быть задолженности, а больше может быть? например если кредитный лимит 15000, было потрачено в июне 3000, в июле погашено 3000, на счёте остаток на 12 число должен быть 15000 или может быть больше, если поступит какая-нибудь сумма и остаток будет 15100 возьмётся ли абонплата 60 грн.

lara_08, добрый день. Может быть больше.

а расчитаться в торговой сети за счёт кредитного лимита сегодня и завтра можно, эти операции по счету проведутся же не ранее 13 числа и никакого влияния на начисление абонплаты не окажут ?
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 15:38

  lara_08 написав:
  Alfa_Bank написав:
  lara_08 написав:Alfa_Bank
если у меня расчётная дата 12 число, то на эту дату на счёте не должно быть задолженности, а больше может быть? например если кредитный лимит 15000, было потрачено в июне 3000, в июле погашено 3000, на счёте остаток на 12 число должен быть 15000 или может быть больше, если поступит какая-нибудь сумма и остаток будет 15100 возьмётся ли абонплата 60 грн.

lara_08, добрый день. Может быть больше.

а расчитаться в торговой сети за счёт кредитного лимита сегодня и завтра можно, эти операции по счету проведутся же не ранее 13 числа и никакого влияния на начисление абонплаты не окажут ?

Тут гарантировать не могу. Обычно операции проходят по счету 1-3 рабочих дня.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 15:43

  clientage написав:
  Искатель написав:30.06.2019 была сделана покупка на сумму 1237,70 грн.

вот от 30.06.2019 и делайте все свои расчеты... с подтекстом :wink:


А що за підтекст? :oops:
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  #<1 ... 7310731173127313
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