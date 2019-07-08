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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 11 лип, 2019 13:19
Дійсно, дуже оперативно!
Не треба чекати, нагадувати, передавати заявки відповідальним спеціалістам ...
Молодець, Альфа!!!
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Додано: Чет 11 лип, 2019 15:09
Alfa_Bank
если у меня расчётная дата 12 число, то на эту дату на счёте не должно быть задолженности, а больше может быть? например если кредитный лимит 15000, было потрачено в июне 3000, в июле погашено 3000, на счёте остаток на 12 число должен быть 15000 или может быть больше, если поступит какая-нибудь сумма и остаток будет 15100 возьмётся ли абонплата 60 грн.
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lara_08
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Додано: Чет 11 лип, 2019 15:11
lara_08
Може бути більше.
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Додано: Чет 11 лип, 2019 15:14
lara_08 написав:Alfa_Bank
если у меня расчётная дата 12 число, то на эту дату на счёте не должно быть задолженности, а больше может быть? например если кредитный лимит 15000, было потрачено в июне 3000, в июле погашено 3000, на счёте остаток на 12 число должен быть 15000 или может быть больше, если поступит какая-нибудь сумма и остаток будет 15100 возьмётся ли абонплата 60 грн.
lara_08, добрый день. Может быть больше.
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Додано: Чет 11 лип, 2019 15:36
Alfa_Bank написав: lara_08 написав:Alfa_Bank
если у меня расчётная дата 12 число, то на эту дату на счёте не должно быть задолженности, а больше может быть? например если кредитный лимит 15000, было потрачено в июне 3000, в июле погашено 3000, на счёте остаток на 12 число должен быть 15000 или может быть больше, если поступит какая-нибудь сумма и остаток будет 15100 возьмётся ли абонплата 60 грн.
lara_08, добрый день. Может быть больше.
а расчитаться в торговой сети за счёт кредитного лимита сегодня и завтра можно, эти операции по счету проведутся же не ранее 13 числа и никакого влияния на начисление абонплаты не окажут ?
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lara_08
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Додано: Чет 11 лип, 2019 15:38
lara_08 написав: Alfa_Bank написав: lara_08 написав:Alfa_Bank
если у меня расчётная дата 12 число, то на эту дату на счёте не должно быть задолженности, а больше может быть? например если кредитный лимит 15000, было потрачено в июне 3000, в июле погашено 3000, на счёте остаток на 12 число должен быть 15000 или может быть больше, если поступит какая-нибудь сумма и остаток будет 15100 возьмётся ли абонплата 60 грн.
lara_08, добрый день. Может быть больше.
а расчитаться в торговой сети за счёт кредитного лимита сегодня и завтра можно, эти операции по счету проведутся же не ранее 13 числа и никакого влияния на начисление абонплаты не окажут ?
Тут гарантировать не могу. Обычно операции проходят по счету 1-3 рабочих дня.
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Alfa_Bank
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