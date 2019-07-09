VanKiss написав:То есть максимум на Кешью бонус может зайти 250баллов, и можно сделать всего 5 транзакций больше 50грн? Верно?
Если Вы по поводу акции "Нам 1 год" - то не правильно - если вы за сегодня и завтра сделаете 5 транзакций, подпадающих под выплату кешью, на сумму от 50 грн. каждая то на счет Кешью бонуса вам начислится ровно 50 грн. грязными акционных + то что начислится по программе Кешью исходя из выбранных вами на месяц категорий (от 0,5 до 20 % от суммы).
а при чем тут выбранные на месяц категории? представитель же банка написал, что любые не запрещенные мсс,по которым начисляются орехи...
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
VanKiss написав:То есть максимум на Кешью бонус может зайти 250баллов, и можно сделать всего 5 транзакций больше 50грн? Верно?
Если Вы по поводу акции "Нам 1 год" - то не правильно - если вы за сегодня и завтра сделаете 5 транзакций, подпадающих под выплату кешью, на сумму от 50 грн. каждая то на счет Кешью бонуса вам начислится ровно 50 грн. грязными акционных + то что начислится по программе Кешью исходя из выбранных вами на месяц категорий (от 0,5 до 20 % от суммы).
То есть нужно 5 операций по 50+ грн.каждая и то если,совпадет МСС,то при выполнении этих условий начислят 50грн. Суммарно нужно потратится на 250+ грн.и все будет выполнено? Спасибо,что просветили по условиям данной Акции.
Гарантированно начислят за покупки в супермаркете.
Было 5 покупок по 52,30 грн. Дополнительные начислили сразу же
VanKiss написав:То есть максимум на Кешью бонус может зайти 250баллов, и можно сделать всего 5 транзакций больше 50грн? Верно?
Если Вы по поводу акции "Нам 1 год" - то не правильно - если вы за сегодня и завтра сделаете 5 транзакций, подпадающих под выплату кешью, на сумму от 50 грн. каждая то на счет Кешью бонуса вам начислится ровно 50 грн. грязными акционных + то что начислится по программе Кешью исходя из выбранных вами на месяц категорий (от 0,5 до 20 % от суммы).
а при чем тут выбранные на месяц категории? представитель же банка написал, что любые не запрещенные мсс,по которым начисляются орехи...
Вопрос был о 250 баллах (не знаю откуда они взялись). Я и расписал то что чел получит орехи из двух направлений: 1. За 5 транзакций, подпадающих под выплаты кешью (ЛЮБЫХ) акционные - 50 грн. 2. Те Кешью что начисляться за покупки - то есть по категориям где нет повышенных кешью 0,5%, а по выбранным категориям до 20%. Все. Что я написал не так?