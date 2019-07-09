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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7311731273137314

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 983
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
158
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 983
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 16:54

  Flamingo написав:
  VanKiss написав:То есть максимум на Кешью бонус может зайти 250баллов, и можно сделать всего 5 транзакций больше 50грн? Верно?

Если Вы по поводу акции "Нам 1 год" - то не правильно - если вы за сегодня и завтра сделаете 5 транзакций, подпадающих под выплату кешью, на сумму от 50 грн. каждая то на счет Кешью бонуса вам начислится ровно 50 грн. грязными акционных + то что начислится по программе Кешью исходя из выбранных вами на месяц категорий (от 0,5 до 20 % от суммы).

а при чем тут выбранные на месяц категории? представитель же банка написал, что любые не запрещенные мсс,по которым начисляются орехи...
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 16:56

  VanKiss написав:
  Flamingo написав:
  VanKiss написав:То есть максимум на Кешью бонус может зайти 250баллов, и можно сделать всего 5 транзакций больше 50грн? Верно?

Если Вы по поводу акции "Нам 1 год" - то не правильно - если вы за сегодня и завтра сделаете 5 транзакций, подпадающих под выплату кешью, на сумму от 50 грн. каждая то на счет Кешью бонуса вам начислится ровно 50 грн. грязными акционных + то что начислится по программе Кешью исходя из выбранных вами на месяц категорий (от 0,5 до 20 % от суммы).

То есть нужно 5 операций по 50+ грн.каждая и то если,совпадет МСС,то при выполнении этих условий начислят 50грн. Суммарно нужно потратится на 250+ грн.и все будет выполнено?
Спасибо,что просветили по условиям данной Акции.

Гарантированно начислят за покупки в супермаркете.

Было 5 покупок по 52,30 грн. Дополнительные начислили сразу же
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 17:00

Re: Альфа-Банк

Один раз 5 покупок или за каждые 5? ;) День рождения всё таки раз в году ;/
mihasik
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 17:07

  velvet написав:
  Flamingo написав:
  VanKiss написав:То есть максимум на Кешью бонус может зайти 250баллов, и можно сделать всего 5 транзакций больше 50грн? Верно?

Если Вы по поводу акции "Нам 1 год" - то не правильно - если вы за сегодня и завтра сделаете 5 транзакций, подпадающих под выплату кешью, на сумму от 50 грн. каждая то на счет Кешью бонуса вам начислится ровно 50 грн. грязными акционных + то что начислится по программе Кешью исходя из выбранных вами на месяц категорий (от 0,5 до 20 % от суммы).

а при чем тут выбранные на месяц категории? представитель же банка написал, что любые не запрещенные мсс,по которым начисляются орехи...

Вопрос был о 250 баллах (не знаю откуда они взялись). Я и расписал то что чел получит орехи из двух направлений:
1. За 5 транзакций, подпадающих под выплаты кешью (ЛЮБЫХ) акционные - 50 грн.
2. Те Кешью что начисляться за покупки - то есть по категориям где нет повышенных кешью 0,5%, а по выбранным категориям до 20%.
Все.
Что я написал не так?
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 17:43

Re: Альфа-Банк

  Flamingo написав:Что я написал не так?

в первом сообщении у Вас было так написано, как если бы эти 5 покупок нужно было делать только исходя из выбранных категорий на месяц
потом сами же и уточнили
  Flamingo написав:1. За 5 транзакций, подпадающих под выплаты кешью (ЛЮБЫХ)
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
velvet
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 17:47

Re: Альфа-Банк

Решил поучаствовать в акции Кешью-клаб и заодно сразу познакомился с п.3.7 правил, на практике, гривен на 350 познакомился...

3.7. Бонуси не нараховуються за вчинення наступних операцій:
...
оплата комунальних послуг, послуг зв'язку (послуги мобільного зв'язку, Інтернет, телебачення і т.п.);
...

Почти не пользовался орехами раньше, и точно не буду после))) И это ... на дебетной карте.
Не понимаю в чем смысл зажимать несчастные 0,5% кешбека грязными по данному МСС.
В душе ощущение, что в казино спустил, очень запрещенная категория)))
Благодаря таким спонсорам и выживает акция ггг
ВВХ - ПНХ!
romanauscas
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 17:58

  velvet написав:
  Flamingo написав:Что я написал не так?

в первом сообщении у Вас было так написано, как если бы эти 5 покупок нужно было делать только исходя из выбранных категорий на месяц
потом сами же и уточнили
  Flamingo написав:1. За 5 транзакций, подпадающих под выплаты кешью (ЛЮБЫХ)

Процитируйте пожалуйста где было написано, что "только исходя из выбранных категорий на месяц".
Более того специально в том сообщении написал, что транзакциям по которым % кэшью - от 0,5 до 20%. Если вдруг Вам не известно то 0,5% не бывает по "выбранным" категориям
Во втором сообщении уже акцентировал - на ЛЮБЫХ - специально для тех кто в бронетанке :mrgreen:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 18:40

Re: Альфа-Банк

  Flamingo написав:Если вдруг Вам не известно то 0,5% не бывает по "выбранным" категориям

а вы сами в своём сообщении написали, что бывает:
  Flamingo написав:то что начислится по программе Кешью исходя из выбранных вами на месяц категорий (от 0,5 до 20 % от суммы).

как можно ещё понять "выбранных вами на месяц категорий (от 0,5 до 20 % от суммы)"
и хамить не нужно...
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
velvet
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 18:53

  velvet написав:и хамить не нужно...


Думаю, все увидели лишь немного юмора, но никак не хамства...
Будьте добрее! :D
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 19:03

  Anadonta написав:
  velvet написав:и хамить не нужно...


Думаю, все увидели лишь немного юмора, но никак не хамства...
Будьте добрее! :D

взаимно
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
velvet
 
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