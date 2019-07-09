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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 7312731373147315 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Альфа-Банк 3.1 5 983 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 21% 203 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 17% 164 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 16% 158 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 27% 269 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 19% 189 Всього голосів : 983 Додано: Чет 11 лип, 2019 20:31 velvet написав: Flamingo написав: Если вдруг Вам не известно то 0,5% не бывает по "выбранным" категориям Если вдруг Вам не известно то 0,5% не бывает по "выбранным" категориям

а вы сами в своём сообщении написали, что бывает:

Flamingo написав: то что начислится по программе Кешью исходя из выбранных вами на месяц категорий (от 0,5 до 20 % от суммы). то что начислится по программе Кешью исходя из выбранных вами на месяц категорий (от 0,5 до 20 % от суммы).

как можно ещё понять "выбранных вами на месяц категорий (от 0,5 до 20 % от суммы)" а вы сами в своём сообщении написали, что бывает:как можно ещё понять "выбранных вами на месяц категорий (от 0,5 до 20 % от суммы)"

Ваша ошибка в том, что вы пытаетесь понять вырванную из контекста часть фразы, опустив другую - важную часть "то что начислится по программе Кешью исходя"

Поэтому придется разжевывать. Я не зря попросил Вас процитировать, где я писал о "только". Потому что там даже намека на это не было. Но признаю фраза была длинной. Тем не менее не правильно выхватывать отдельные ее части и трактовать как выгодно Вам. Но давайте все же ее разберем - звучала она так:

Если Вы по поводу акции "Нам 1 год" - то не правильно - если вы за сегодня и завтра сделаете 5 транзакций, подпадающих под выплату кешью, на сумму от 50 грн. каждая то на счет Кешью бонуса вам начислится ровно 50 грн. грязными акционных + то что начислится по программе Кешью исходя из выбранных вами на месяц категорий (от 0,5 до 20 % от суммы).

Первая часть "Если Вы по поводу акции "Нам 1 год" - то не правильно" - по сути отдельное предложение и его разжевывать не буду - оно не имеет отношению к предъявленным мне претензиям. Опускаем.

Вторая часть (от второго "если" до математического знака "+") - тоже имеет вполне законченную мысль - и содержит в себе применительно к тратам такое условие "подпадающих под выплату кешью". Не вижу здесь никакого исключения по характеру выплат кешью (выбранных или не выбранных в аппликухе). Повторюсь эта часть по сути полноценное предложение. После него стоит знак "+", который можно трактовать как союз "и", выражение "а также" и т.п. Данный знак никак не относится к знакам исключения, то есть не используется как слова и выражения "кроме", "только", "за исключением" и т.п.

Третья и последняя часть предложения (от знака "+") полноценным предложением не является, но также не содержит в себе чего либо позволяющего трактовать как "только выбранные категории". Фактически оборот "то что начислится по программе Кешью исходя из выбранных вами на месяц категорий" содержит в себе ВСЕ категории по программе кешью - то есть как выбранные так и не выбранные. Здесь не сказано "то что начислится по выбранным вами категориям". Здесь сказано "по программе ... исходя из выбранных". Как известно программа предусматривает начисление 0,5% по очень многим МСС + 2-3-4-5 категорий под повышенный процент (до 20%). И выбранные и не выбранные категории - это все одна программа. Просто процент будет начислен за каждую конкретную трату "исходя из того что вы выбрали". То есть "исходя из условий программы" будет начислено или 0,5%, или "процент категории, которую вы выбрали". И то, и то исходя из Вашего выбора. О том что я имел в виду и "не выбранные" категории как раз свидетельствует то что в скобках "(от 0,5 до 20 % от суммы)" - тут четко указан процент кешью 0,5%, который как известно не применяется к "выбранным категориям".

Подводя итоги:

- признаю, что написал длинно (мой учитель русского языка рекомендовал не усложнять, а разбивать на более короткие предложения - каюсь подвел его);

- признаю, что написал с грамматическими и пунктуационными ошибками (в телефоне таким зачастую грешу - каюсь);

- не признаю что данный текст можно истолковать как "только выбранные категории".

velvet написав: и хамить не нужно... и хамить не нужно...

ЗЫ. "в бронетанке" шло с таким вот "смайло": - в середине 90х, когда я только осваивал общение в и-нете - обижаться на подобные комбинации было моветоном, так как практически все понимали, что это шутка. Прошло время. Пользователей стало больше, многие первоначальные значения смайликов уже могут и не знать. Если Вам это было не понятно и Вы приняли это за оскорбление - приношу искренние извинения. Без смайлов. Ваша ошибка в том, что вы пытаетесь понять вырванную из контекста часть фразы, опустив другую - важную часть "то что начислится по программе Кешью исходя"Поэтому придется разжевывать. Я не зря попросил Вас процитировать, где я писал о "только". Потому что там даже намека на это не было. Но признаю фраза была длинной. Тем не менее не правильно выхватывать отдельные ее части и трактовать как выгодно Вам. Но давайте все же ее разберем - звучала она так:Первая часть "Если Вы по поводу акции "Нам 1 год" - то не правильно" - по сути отдельное предложение и его разжевывать не буду - оно не имеет отношению к предъявленным мне претензиям. Опускаем.Вторая часть (от второго "если" до математического знака "+") - тоже имеет вполне законченную мысль - и содержит в себе применительно к тратам такое условие "подпадающих под выплату кешью". Не вижу здесь никакого исключения по характеру выплат кешью (выбранных или не выбранных в аппликухе). Повторюсь эта часть по сути полноценное предложение. После него стоит знак "+", который можно трактовать как союз "и", выражение "а также" и т.п. Данный знак никак не относится к знакам исключения, то есть не используется как слова и выражения "кроме", "только", "за исключением" и т.п.Третья и последняя часть предложения (от знака "+") полноценным предложением не является, но также не содержит в себе чего либо позволяющего трактовать как "только выбранные категории". Фактически оборот "то что начислится по программе Кешью исходя из выбранных вами на месяц категорий" содержит в себе ВСЕ категории по программе кешью - то есть как выбранные так и не выбранные. Здесь не сказано "то что начислится по выбранным вами категориям". Здесь сказано "по программе ... исходя из выбранных". Как известно программа предусматривает начисление 0,5% по очень многим МСС + 2-3-4-5 категорий под повышенный процент (до 20%). И выбранные и не выбранные категории - это все одна программа. Просто процент будет начислен за каждую конкретную трату "исходя из того что вы выбрали". То есть "исходя из условий программы" будет начислено или 0,5%, или "процент категории, которую вы выбрали". И то, и то исходя из Вашего выбора. О том что я имел в виду и "не выбранные" категории как раз свидетельствует то что в скобках "(от 0,5 до 20 % от суммы)" - тут четко указан процент кешью 0,5%, который как известно не применяется к "выбранным категориям".Подводя итоги:- признаю, что написал длинно (мой учитель русского языка рекомендовал не усложнять, а разбивать на более короткие предложения - каюсь подвел его);- признаю, что написал с грамматическими и пунктуационными ошибками (в телефоне таким зачастую грешу - каюсь);- не признаю что данный текст можно истолковать как "только выбранные категории".ЗЫ. "в бронетанке" шло с таким вот "смайло":- в середине 90х, когда я только осваивал общение в и-нете - обижаться на подобные комбинации было моветоном, так как практически все понимали, что это шутка. Прошло время. Пользователей стало больше, многие первоначальные значения смайликов уже могут и не знать. Если Вам это было не понятно и Вы приняли это за оскорбление - приношу искренние извинения. Без смайлов. Flamingo

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