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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7312731373147315

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 983
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
158
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 983
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 20:31

  velvet написав:
  Flamingo написав:Если вдруг Вам не известно то 0,5% не бывает по "выбранным" категориям

а вы сами в своём сообщении написали, что бывает:
  Flamingo написав:то что начислится по программе Кешью исходя из выбранных вами на месяц категорий (от 0,5 до 20 % от суммы).

как можно ещё понять "выбранных вами на месяц категорий (от 0,5 до 20 % от суммы)"

Ваша ошибка в том, что вы пытаетесь понять вырванную из контекста часть фразы, опустив другую - важную часть "то что начислится по программе Кешью исходя"
Поэтому придется разжевывать. Я не зря попросил Вас процитировать, где я писал о "только". Потому что там даже намека на это не было. Но признаю фраза была длинной. Тем не менее не правильно выхватывать отдельные ее части и трактовать как выгодно Вам. Но давайте все же ее разберем - звучала она так:
Если Вы по поводу акции "Нам 1 год" - то не правильно - если вы за сегодня и завтра сделаете 5 транзакций, подпадающих под выплату кешью, на сумму от 50 грн. каждая то на счет Кешью бонуса вам начислится ровно 50 грн. грязными акционных + то что начислится по программе Кешью исходя из выбранных вами на месяц категорий (от 0,5 до 20 % от суммы).

Первая часть "Если Вы по поводу акции "Нам 1 год" - то не правильно" - по сути отдельное предложение и его разжевывать не буду - оно не имеет отношению к предъявленным мне претензиям. Опускаем.
Вторая часть (от второго "если" до математического знака "+") - тоже имеет вполне законченную мысль - и содержит в себе применительно к тратам такое условие "подпадающих под выплату кешью". Не вижу здесь никакого исключения по характеру выплат кешью (выбранных или не выбранных в аппликухе). Повторюсь эта часть по сути полноценное предложение. После него стоит знак "+", который можно трактовать как союз "и", выражение "а также" и т.п. Данный знак никак не относится к знакам исключения, то есть не используется как слова и выражения "кроме", "только", "за исключением" и т.п.
Третья и последняя часть предложения (от знака "+") полноценным предложением не является, но также не содержит в себе чего либо позволяющего трактовать как "только выбранные категории". Фактически оборот "то что начислится по программе Кешью исходя из выбранных вами на месяц категорий" содержит в себе ВСЕ категории по программе кешью - то есть как выбранные так и не выбранные. Здесь не сказано "то что начислится по выбранным вами категориям". Здесь сказано "по программе ... исходя из выбранных". Как известно программа предусматривает начисление 0,5% по очень многим МСС + 2-3-4-5 категорий под повышенный процент (до 20%). И выбранные и не выбранные категории - это все одна программа. Просто процент будет начислен за каждую конкретную трату "исходя из того что вы выбрали". То есть "исходя из условий программы" будет начислено или 0,5%, или "процент категории, которую вы выбрали". И то, и то исходя из Вашего выбора. О том что я имел в виду и "не выбранные" категории как раз свидетельствует то что в скобках "(от 0,5 до 20 % от суммы)" - тут четко указан процент кешью 0,5%, который как известно не применяется к "выбранным категориям".
Подводя итоги:
- признаю, что написал длинно (мой учитель русского языка рекомендовал не усложнять, а разбивать на более короткие предложения - каюсь подвел его);
- признаю, что написал с грамматическими и пунктуационными ошибками (в телефоне таким зачастую грешу - каюсь);
- не признаю что данный текст можно истолковать как "только выбранные категории".
  velvet написав:и хамить не нужно...

ЗЫ. "в бронетанке" шло с таким вот "смайло": :mrgreen: - в середине 90х, когда я только осваивал общение в и-нете - обижаться на подобные комбинации было моветоном, так как практически все понимали, что это шутка. Прошло время. Пользователей стало больше, многие первоначальные значения смайликов уже могут и не знать. Если Вам это было не понятно и Вы приняли это за оскорбление - приношу искренние извинения. Без смайлов.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 21:09

Re: Альфа-Банк

От же ж розборки за 50 бунусів на 50 сторінок скоро будуть :)
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 21:13

Re: Альфа-Банк

чет давно не юзал я орехи.
если рассчитаться дебеткой вне повышенной категории но МСС есть в перечне кошерных то 0,5% должны сразу начислить?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 21:22

  mephala написав:чет давно не юзал я орехи.
если рассчитаться дебеткой вне повышенной категории но МСС есть в перечне кошерных то 0,5% должны сразу начислить?

Дык вроде все орехи начисляются сразу после оплаты (ну может окромя валютных трат - их пока не пользовал).
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 21:23

Re: Альфа-Банк

Так, зразу ж, крім акційних - там кожного разу по різному
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 21:27

  Flamingo написав:
  mephala написав:чет давно не юзал я орехи.
если рассчитаться дебеткой вне повышенной категории но МСС есть в перечне кошерных то 0,5% должны сразу начислить?

Дык вроде все орехи начисляются сразу после оплаты (ну может окромя валютных трат - их пока не пользовал).

странно
МСС 5411
в операциях по комфорту уже светятся
орехов нету.
паникэ начинается)

ЗЫ
спустя 30 минут начислили...
хотя был еще нюанс но как то не вяжется...
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 21:36

Re: Альфа-Банк

mephala написав:ЗЫ
спустя 30 минут начислили...
хотя был еще нюанс но как то не вяжется...

Теж через годину нарахували, а не онлайн як зазвичай. Не витримують сервери свинорилів))
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 22:11

  mihasik написав:Один раз 5 покупок или за каждые 5? ;) День рождения всё таки раз в году ;/

Вроде один раз

5.3. Учасник Акції може отримати Заохочення лише один раз.

Но можете попробовать несколько, только не забудьте отписаться по результатам ;)
curiousobro
 
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