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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7313731473157316

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 983
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
158
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 983
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 09:14

  Rainbow написав:Alfa_Bank
За поповнення моб та інтернет буде подарунок до дня народження?

Rainbow, доброго дня. Операція вважається успішною, якщо на бонусному рахунку Cash’U CLUB зараховано мінімум 0,01 бонус від виконаних розрахункових операцій. Якщо МСС бере участь в ПЛ, то бонус після виконання умов акції буде.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 6612
З нами з: 18.02.13
Подякував: 61 раз.
Подякували: 558 раз.
 
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  #<1 ... 7313731473157316
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