Rainbow, доброго дня. Операція вважається успішною, якщо на бонусному рахунку Cash’U CLUB зараховано мінімум 0,01 бонус від виконаних розрахункових операцій. Якщо МСС бере участь в ПЛ, то бонус після виконання умов акції буде.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 лип, 2019 09:14
Rainbow, доброго дня. Операція вважається успішною, якщо на бонусному рахунку Cash’U CLUB зараховано мінімум 0,01 бонус від виконаних розрахункових операцій. Якщо МСС бере участь в ПЛ, то бонус після виконання умов акції буде.
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