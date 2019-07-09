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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 лип, 2019 09:14
Rainbow написав:Alfa_Bank
За поповнення моб та інтернет буде подарунок до дня народження?
Rainbow, доброго дня. Операція вважається успішною, якщо на бонусному рахунку Cash’U CLUB зараховано мінімум 0,01 бонус від виконаних розрахункових операцій. Якщо МСС бере участь в ПЛ, то бонус після виконання умов акції буде.
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 09:21
Rainbow написав:Alfa_Bank
За поповнення моб та інтернет буде подарунок до дня народження?
Не будет)))
3.7. Бонуси не нараховуються за вчинення наступних операцій:
...
оплата комунальних послуг, послуг зв'язку (послуги мобільного зв'язку, Інтернет, телебачення і т.п.);
...
Но можно поехать в Fozzy и порадовать кассира ответом на его вопрос "Мобільний рахунок не бажаєте поповнити?", 5 раз порадовать!
ВВХ - ПНХ!
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romanauscas
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 09:27
добрый день Alfa_Bank
в моб. приложении есть пункт "приведи друга", друг (пока ещё не клиент Альфа банка) хочет себе карту "карбон", может ли он под акцию выбрать именно её?
Востаннє редагувалось vitaliian
в П'ят 12 лип, 2019 09:47, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 09:31
romanauscas написав:
Но можно поехать в Fozzy и порадовать кассира ответом на его вопрос "Мобільний рахунок не бажаєте поповнити?", 5 раз порадовать!
Не знаю как конкретно в Фоззи, но в Сильпо пополняют мобильный на кассе только за наличку.
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 09:42
Собственно, сабж.
Уже 12-е число, а ЭКО-бонусов нет.
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 09:51
vitaliian написав:
добрый день Alfa_Bank
в моб. приложении есть пункт "приведи друга", друг (пока ещё не клиент Альфа банка) хочет себе карту "карбон", может ли он под акцию выбрать именно её?
с 15.07 - да
В приложении после тапа на Пригласи друга на открывшейся страничке вверху справа i - можно посмотреть условия акции
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
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vollena71
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 10:00
curiousobro написав: VanKiss написав: Flamingo написав:
Если Вы по поводу акции "Нам 1 год" - то не правильно - если вы за сегодня и завтра сделаете 5 транзакций, подпадающих под выплату кешью, на сумму от 50 грн. каждая то на счет Кешью бонуса вам начислится ровно 50 грн. грязными акционных + то что начислится по программе Кешью исходя из выбранных вами на месяц категорий (от 0,5 до 20 % от суммы).
То есть нужно 5 операций по 50+ грн.каждая и то если,совпадет МСС,то при выполнении этих условий начислят 50грн. Суммарно нужно потратится на 250+ грн.и все будет выполнено?
Спасибо,что просветили по условиям данной Акции.
Гарантированно начислят за покупки в супермаркете.
Было 5 покупок по 52,30 грн. Дополнительные начислили сразу же
А чому 52,30 грн, а не 50 ?
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Doda
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 10:04
vitaliian написав:
добрый день Alfa_Bank
в моб. приложении есть пункт "приведи друга", друг (пока ещё не клиент Альфа банка) хочет себе карту "карбон", может ли он под акцию выбрать именно её?
vitaliian, добрый день. Да, данная карта участвует в акции.
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 10:09
Doda написав: curiousobro написав:
Было 5 покупок по 52,30 грн. Дополнительные начислили сразу же
А чому 52,30 грн, а не 50 ?
Наверно, потому что единица товара стоит 52,30 грн, а не 50
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
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vollena71
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 10:38
По условиям Эко когда насыпаются бонусы на колбасу? Помню, что после 10-го или там конкретнее сроки обозначаются?
Размер имеет значение.
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