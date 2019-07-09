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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 лип, 2019 10:42
vollena71 написав: Doda написав: curiousobro написав:
Было 5 покупок по 52,30 грн. Дополнительные начислили сразу же
А чому 52,30 грн, а не 50 ?
Наверно, потому что единица товара стоит 52,30 грн, а не 50
Самэ так
Но там было 2 единицы товара длительного хранения, сумма которых давала самое близкое к 50 грн число.
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 10:44
2XL написав:
По условиям Эко когда насыпаются бонусы на колбасу? Помню, что после 10-го или там конкретнее сроки обозначаются?
Мы начисляем и передаем информацию о бонусах партнеру в начале месяца. Когда они зачисляют их на бонусный счет, не подскажу, к сожалению.
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 10:44
2XL написав:
По условиям Эко когда насыпаются бонусы на колбасу? Помню, что после 10-го или там конкретнее сроки обозначаются?
Там срок до конца месяца, следующим за расчетным, то есть на зачисление месяц берут.
Обычно в 10х числах заливают.
Иногда тупят. Когда-то было, что 16 или 17 зачислили.
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