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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7314731573167317

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 983
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
158
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 983
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 10:42

  vollena71 написав:
  Doda написав:
  curiousobro написав:Было 5 покупок по 52,30 грн. Дополнительные начислили сразу же

А чому 52,30 грн, а не 50 ?

Наверно, потому что единица товара стоит 52,30 грн, а не 50 :)


Самэ так :)

Но там было 2 единицы товара длительного хранения, сумма которых давала самое близкое к 50 грн число.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 10:44

  2XL написав:По условиям Эко когда насыпаются бонусы на колбасу? Помню, что после 10-го или там конкретнее сроки обозначаются?

Мы начисляем и передаем информацию о бонусах партнеру в начале месяца. Когда они зачисляют их на бонусный счет, не подскажу, к сожалению.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 10:44

  2XL написав:По условиям Эко когда насыпаются бонусы на колбасу? Помню, что после 10-го или там конкретнее сроки обозначаются?

Там срок до конца месяца, следующим за расчетным, то есть на зачисление месяц берут.
Обычно в 10х числах заливают.
Иногда тупят. Когда-то было, что 16 или 17 зачислили.
curiousobro
 
Повідомлень: 2155
З нами з: 21.07.17
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Подякували: 303 раз.
 
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  #<1 ... 7314731573167317
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