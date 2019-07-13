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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7314731573167317

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 983
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
158
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 983
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 10:42

  vollena71 написав:
  Doda написав:
  curiousobro написав:Было 5 покупок по 52,30 грн. Дополнительные начислили сразу же

А чому 52,30 грн, а не 50 ?

Наверно, потому что единица товара стоит 52,30 грн, а не 50 :)


Самэ так :)

Но там было 2 единицы товара длительного хранения, сумма которых давала самое близкое к 50 грн число.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 10:44

  2XL написав:По условиям Эко когда насыпаются бонусы на колбасу? Помню, что после 10-го или там конкретнее сроки обозначаются?

Мы начисляем и передаем информацию о бонусах партнеру в начале месяца. Когда они зачисляют их на бонусный счет, не подскажу, к сожалению.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 10:44

  2XL написав:По условиям Эко когда насыпаются бонусы на колбасу? Помню, что после 10-го или там конкретнее сроки обозначаются?

Там срок до конца месяца, следующим за расчетным, то есть на зачисление месяц берут.
Обычно в 10х числах заливают.
Иногда тупят. Когда-то было, что 16 или 17 зачислили.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 15:54

curiousobro
Я никогда не следил за начислением этих бонусов, бывало такое, что не начисляли?
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 18:17

  Rainbow написав:curiousobro
Я никогда не следил за начислением этих бонусов, бывало такое, что не начисляли?

Не было такого. Но в последнее время в ЕКО по этому вопросу очень часто тупят.
Fylhtq
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 06:42

13 июля. ЭКО-бонусов еще нет.
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 01:11

Re: Альфа-Банк

Недавно их гестапо меня срезало на мейле. Я ему говорю - у меня 3 мейла, на один выписки приходят (самый первый еще на mail.ru), второй куда всякие рассылки (я вроде его в какой-то анкете когда-то указал - он был простой) и третий который указал при повторной регистрации в МАБе и теперь туда мейлы о входе валят, так вам какой назвать? Могу все три. Ответ убил - нет назовите тот, что у меня записан... назвал два - он говорит выберите один из них. Ну я выбрал тот, куда выписки приходят - не угадал. Все мол через сутки можете звонить повторно, или в банк с паспортом. А это пт вечер...
Но получилось через несколько минут разлочить карту - оказалось 3д - не был подключен при перевыпуске.
Если кому интересно как - пишите в ЛС.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 11:51

  ol_zy написав:на один выписки приходят (самый первый еще на mail.ru)

аналогичная ситуация - 9 лет назад указала ящик на meil.ru, но уже 2 раза на протяжении 3-х лет при перевыпуске карты в анкете указывала ящик на ukr.net и настоятельно просила внести сотвествующие изменения, но выписки по прежднему приходят на meil.ru, а рекламный спам и сообщения о входе в МАБ стали приходить на ukr.net... так что мягко говоря банк несколько странный...
Cler
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 12:06

  ol_zy написав:Недавно их гестапо меня срезало на мейле. Я ему говорю - у меня 3 мейла, на один выписки приходят (самый первый еще на mail.ru), второй куда всякие рассылки (я вроде его в какой-то анкете когда-то указал - он был простой) и третий который указал при повторной регистрации в МАБе и теперь туда мейлы о входе валят, так вам какой назвать? Могу все три. Ответ убил - нет назовите тот, что у меня записан... назвал два - он говорит выберите один из них. Ну я выбрал тот, куда выписки приходят - не угадал. Все мол через сутки можете звонить повторно, или в банк с паспортом. А это пт вечер...
Но получилось через несколько минут разлочить карту - оказалось 3д - не был подключен при перевыпуске.
Если кому интересно как - пишите в ЛС.

офпред говорила что можно вопрос про мыло заменить другим критерием.
не предлагали пропустить этот вопрос ответив на другой?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 12:22

Alfa_Bank
Тонкий тролінг від Альфи?
Оновлення мобільного додатка. Серед поліпшень в описі - "стабілізація роботи додатку".

"Стабілізували" настільки, що зайди тепер взагалі не можу :evil: .
При цьому, попередня версія була просто супер!
V2
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