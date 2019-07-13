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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 лип, 2019 10:42
vollena71 написав: Doda написав: curiousobro написав:
Было 5 покупок по 52,30 грн. Дополнительные начислили сразу же
А чому 52,30 грн, а не 50 ?
Наверно, потому что единица товара стоит 52,30 грн, а не 50
Самэ так
Но там было 2 единицы товара длительного хранения, сумма которых давала самое близкое к 50 грн число.
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curiousobro
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 10:44
2XL написав:
По условиям Эко когда насыпаются бонусы на колбасу? Помню, что после 10-го или там конкретнее сроки обозначаются?
Мы начисляем и передаем информацию о бонусах партнеру в начале месяца. Когда они зачисляют их на бонусный счет, не подскажу, к сожалению.
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 10:44
2XL написав:
По условиям Эко когда насыпаются бонусы на колбасу? Помню, что после 10-го или там конкретнее сроки обозначаются?
Там срок до конца месяца, следующим за расчетным, то есть на зачисление месяц берут.
Обычно в 10х числах заливают.
Иногда тупят. Когда-то было, что 16 или 17 зачислили.
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curiousobro
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 15:54
curiousobro
Я никогда не следил за начислением этих бонусов, бывало такое, что не начисляли?
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Rainbow
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 18:17
Rainbow написав:curiousobro
Я никогда не следил за начислением этих бонусов, бывало такое, что не начисляли?
Не было такого. Но в последнее время в ЕКО по этому вопросу очень часто тупят.
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Додано: Суб 13 лип, 2019 06:42
13 июля. ЭКО-бонусов еще нет.
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Додано: Нед 14 лип, 2019 01:11
Недавно их гестапо меня срезало на мейле. Я ему говорю - у меня 3 мейла, на один выписки приходят (самый первый еще на mail.ru), второй куда всякие рассылки (я вроде его в какой-то анкете когда-то указал - он был простой) и третий который указал при повторной регистрации в МАБе и теперь туда мейлы о входе валят, так вам какой назвать? Могу все три. Ответ убил - нет назовите тот, что у меня записан... назвал два - он говорит выберите один из них. Ну я выбрал тот, куда выписки приходят - не угадал. Все мол через сутки можете звонить повторно, или в банк с паспортом. А это пт вечер...
Но получилось через несколько минут разлочить карту - оказалось 3д - не был подключен при перевыпуске.
Если кому интересно как - пишите в ЛС.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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ol_zy
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Додано: Нед 14 лип, 2019 11:51
ol_zy написав:
на один выписки приходят (самый первый еще на mail.ru)
аналогичная ситуация - 9 лет назад указала ящик на meil.ru, но уже 2 раза на протяжении 3-х лет при перевыпуске карты в анкете указывала ящик на ukr.net и настоятельно просила внести сотвествующие изменения, но выписки по прежднему приходят на meil.ru, а рекламный спам и сообщения о входе в МАБ стали приходить на ukr.net... так что мягко говоря банк несколько странный...
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Cler
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Додано: Нед 14 лип, 2019 12:06
ol_zy написав:
Недавно их гестапо меня срезало на мейле. Я ему говорю - у меня 3 мейла, на один выписки приходят (самый первый еще на mail.ru), второй куда всякие рассылки (я вроде его в какой-то анкете когда-то указал - он был простой) и третий который указал при повторной регистрации в МАБе и теперь туда мейлы о входе валят, так вам какой назвать? Могу все три. Ответ убил - нет назовите тот, что у меня записан... назвал два - он говорит выберите один из них. Ну я выбрал тот, куда выписки приходят - не угадал. Все мол через сутки можете звонить повторно, или в банк с паспортом. А это пт вечер...
Но получилось через несколько минут разлочить карту - оказалось 3д - не был подключен при перевыпуске.
Если кому интересно как - пишите в ЛС.
офпред говорила что можно вопрос про мыло заменить другим критерием.
не предлагали пропустить этот вопрос ответив на другой?
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Додано: Нед 14 лип, 2019 12:22
Alfa_Bank
Тонкий тролінг від Альфи?
Оновлення мобільного додатка. Серед поліпшень в описі - "стабілізація роботи додатку".
"Стабілізували" настільки, що зайди тепер взагалі не можу
.
При цьому, попередня версія була просто супер!
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