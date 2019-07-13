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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 14 лип, 2019 13:16
Алла платит кэшбэк по загран. платежам?
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tano
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Додано: Нед 14 лип, 2019 13:22
tano написав:
Алла платит кэшбэк по загран. платежам?
Да
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Flamingo
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