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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 14 лип, 2019 13:16
Алла платит кэшбэк по загран. платежам?
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tano
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Додано: Нед 14 лип, 2019 13:22
tano написав:
Алла платит кэшбэк по загран. платежам?
Да
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Flamingo
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Додано: Нед 14 лип, 2019 15:19
V2 написав:Alfa_Bank
Тонкий тролінг від Альфи?
Оновлення мобільного додатка. Серед поліпшень в описі - "стабілізація роботи додатку".
"Стабілізували" настільки, що зайди тепер взагалі не можу
.
При цьому, попередня версія була просто супер!
Захожу спокойно без каких-либо проблем...
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Додано: Нед 14 лип, 2019 15:25
Vorlon
Не на всіх версіях андроїда працює
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V2
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