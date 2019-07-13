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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7315731673177318

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 983
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
158
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 983
Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 13:16

Алла платит кэшбэк по загран. платежам?
tano
 
Повідомлень: 255
З нами з: 20.10.14
Подякував: 55 раз.
Подякували: 5 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 13:22

  tano написав:Алла платит кэшбэк по загран. платежам?

Да
Flamingo
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Повідомлень: 2387
З нами з: 20.03.15
Подякував: 42 раз.
Подякували: 514 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 15:19

  V2 написав:Alfa_Bank
Тонкий тролінг від Альфи?
Оновлення мобільного додатка. Серед поліпшень в описі - "стабілізація роботи додатку".

"Стабілізували" настільки, що зайди тепер взагалі не можу :evil: .
При цьому, попередня версія була просто супер!

Захожу спокойно без каких-либо проблем...
Vorlon
 
Повідомлень: 7030
З нами з: 14.06.13
Подякував: 359 раз.
Подякували: 703 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 15:25

Vorlon
Не на всіх версіях андроїда працює :!:
V2
4
 
Повідомлень: 6143
З нами з: 03.07.09
Подякував: 232 раз.
Подякували: 964 раз.
 
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  #<1 ... 7315731673177318
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