Додано: Нед 14 лип, 2019 21:16

У жены заблокировался интернет-банкинг. Она уже 2 дня пытается его разблокировать по телефону и никак не может пройти идентификацию. Вчера у неё спросили, какой емел у неё в интернет-банкинге указан. Естественно, что она такое может и не помнить. Назвала не тот, возможность разблокировать пропала на 24 часа. Позвонила сегодня, спросили, как она получала карточку, она сказала на отделении, и уже потом мы вспомнили, что карта перевыпускалась и её прислали по почте. Опять ждать 24 часа.

Это больше похоже на издевательство какое-то. Они там что, с ума посходили со своей безопасностью. Всему ж есть какой-то предел. Мало того, что пришлось пополнять для платных звонков телефон, который указан у неё в анкете и которым она уже годами не пользуется, так и ещё вопрос там и не удалось решить.

Коллеги, посоветуйте, как дистанционно можно разблокировать интернет-банкинг? Отпрашиваться с работы, чтоб поехать в отделение ради такого жена не хочет.