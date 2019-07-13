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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 14 лип, 2019 13:16
Алла платит кэшбэк по загран. платежам?
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tano
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Додано: Нед 14 лип, 2019 13:22
tano написав:
Алла платит кэшбэк по загран. платежам?
Да
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Flamingo
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Додано: Нед 14 лип, 2019 15:19
V2 написав:Alfa_Bank
Тонкий тролінг від Альфи?
Оновлення мобільного додатка. Серед поліпшень в описі - "стабілізація роботи додатку".
"Стабілізували" настільки, що зайди тепер взагалі не можу
.
При цьому, попередня версія була просто супер!
Захожу спокойно без каких-либо проблем...
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Vorlon
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Додано: Нед 14 лип, 2019 15:25
Vorlon
Не на всіх версіях андроїда працює
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V2
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Додано: Нед 14 лип, 2019 20:58
V2 написав:Alfa_Bank
Тонкий тролінг від Альфи?
Оновлення мобільного додатка. Серед поліпшень в описі - "стабілізація роботи додатку".
"Стабілізували" настільки, що зайди тепер взагалі не можу
.
При цьому, попередня версія була просто супер!
Вас настиг стабилизец.
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Ratatui
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Додано: Нед 14 лип, 2019 21:16
У жены заблокировался интернет-банкинг. Она уже 2 дня пытается его разблокировать по телефону и никак не может пройти идентификацию. Вчера у неё спросили, какой емел у неё в интернет-банкинге указан. Естественно, что она такое может и не помнить. Назвала не тот, возможность разблокировать пропала на 24 часа. Позвонила сегодня, спросили, как она получала карточку, она сказала на отделении, и уже потом мы вспомнили, что карта перевыпускалась и её прислали по почте. Опять ждать 24 часа.
Это больше похоже на издевательство какое-то. Они там что, с ума посходили со своей безопасностью. Всему ж есть какой-то предел. Мало того, что пришлось пополнять для платных звонков телефон, который указан у неё в анкете и которым она уже годами не пользуется, так и ещё вопрос там и не удалось решить.
Коллеги, посоветуйте, как дистанционно можно разблокировать интернет-банкинг? Отпрашиваться с работы, чтоб поехать в отделение ради такого жена не хочет.
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Andrew75
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Додано: Нед 14 лип, 2019 22:01
Andrew75 написав:
У жены заблокировался интернет-банкинг. Она уже 2 дня пытается его разблокировать по телефону и никак не может пройти идентификацию. Вчера у неё спросили, какой емел у неё в интернет-банкинге указан. Естественно, что она такое может и не помнить. Назвала не тот, возможность разблокировать пропала на 24 часа. Позвонила сегодня, спросили, как она получала карточку, она сказала на отделении, и уже потом мы вспомнили, что карта перевыпускалась и её прислали по почте. Опять ждать 24 часа.
Это больше похоже на издевательство какое-то. Они там что, с ума посходили со своей безопасностью. Всему ж есть какой-то предел. Мало того, что пришлось пополнять для платных звонков телефон, который указан у неё в анкете и которым она уже годами не пользуется, так и ещё вопрос там и не удалось решить.
Коллеги, посоветуйте, как дистанционно можно разблокировать интернет-банкинг? Отпрашиваться с работы, чтоб поехать в отделение ради такого жена не хочет.
Перейти в другой банк
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
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Son of Sun
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