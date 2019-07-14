RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7315731673177318

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 983
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
158
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 983
Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 13:16

Алла платит кэшбэк по загран. платежам?
tano
 
Повідомлень: 255
З нами з: 20.10.14
Подякував: 55 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 13:22

  tano написав:Алла платит кэшбэк по загран. платежам?

Да
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2391
З нами з: 20.03.15
Подякував: 42 раз.
Подякували: 516 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 15:19

  V2 написав:Alfa_Bank
Тонкий тролінг від Альфи?
Оновлення мобільного додатка. Серед поліпшень в описі - "стабілізація роботи додатку".

"Стабілізували" настільки, що зайди тепер взагалі не можу :evil: .
При цьому, попередня версія була просто супер!

Захожу спокойно без каких-либо проблем...
Vorlon
 
Повідомлень: 7030
З нами з: 14.06.13
Подякував: 359 раз.
Подякували: 703 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 15:25

Vorlon
Не на всіх версіях андроїда працює :!:
V2
4
 
Повідомлень: 6143
З нами з: 03.07.09
Подякував: 232 раз.
Подякували: 964 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 20:58

  V2 написав:Alfa_Bank
Тонкий тролінг від Альфи?
Оновлення мобільного додатка. Серед поліпшень в описі - "стабілізація роботи додатку".

"Стабілізували" настільки, що зайди тепер взагалі не можу :evil: .
При цьому, попередня версія була просто супер!


Вас настиг стабилизец. :mrgreen:
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6668
З нами з: 30.11.12
Подякував: 106 раз.
Подякували: 647 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 21:16

Re: Альфа-Банк

У жены заблокировался интернет-банкинг. Она уже 2 дня пытается его разблокировать по телефону и никак не может пройти идентификацию. Вчера у неё спросили, какой емел у неё в интернет-банкинге указан. Естественно, что она такое может и не помнить. Назвала не тот, возможность разблокировать пропала на 24 часа. Позвонила сегодня, спросили, как она получала карточку, она сказала на отделении, и уже потом мы вспомнили, что карта перевыпускалась и её прислали по почте. Опять ждать 24 часа.
Это больше похоже на издевательство какое-то. Они там что, с ума посходили со своей безопасностью. Всему ж есть какой-то предел. Мало того, что пришлось пополнять для платных звонков телефон, который указан у неё в анкете и которым она уже годами не пользуется, так и ещё вопрос там и не удалось решить.
Коллеги, посоветуйте, как дистанционно можно разблокировать интернет-банкинг? Отпрашиваться с работы, чтоб поехать в отделение ради такого жена не хочет.
Andrew75
 
Повідомлень: 857
З нами з: 30.09.15
Подякував: 135 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 22:01

  Andrew75 написав:У жены заблокировался интернет-банкинг. Она уже 2 дня пытается его разблокировать по телефону и никак не может пройти идентификацию. Вчера у неё спросили, какой емел у неё в интернет-банкинге указан. Естественно, что она такое может и не помнить. Назвала не тот, возможность разблокировать пропала на 24 часа. Позвонила сегодня, спросили, как она получала карточку, она сказала на отделении, и уже потом мы вспомнили, что карта перевыпускалась и её прислали по почте. Опять ждать 24 часа.
Это больше похоже на издевательство какое-то. Они там что, с ума посходили со своей безопасностью. Всему ж есть какой-то предел. Мало того, что пришлось пополнять для платных звонков телефон, который указан у неё в анкете и которым она уже годами не пользуется, так и ещё вопрос там и не удалось решить.
Коллеги, посоветуйте, как дистанционно можно разблокировать интернет-банкинг? Отпрашиваться с работы, чтоб поехать в отделение ради такого жена не хочет.

Перейти в другой банк :)
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! :)
Son of Sun
 
Повідомлень: 447
З нами з: 25.04.14
Подякував: 90 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 02:08

  Andrew75 написав:У жены заблокировался интернет-банкинг. Она уже 2 дня пытается его разблокировать по телефону и никак не может пройти идентификацию. Вчера у неё спросили, какой емел у неё в интернет-банкинге указан. Естественно, что она такое может и не помнить. Назвала не тот, возможность разблокировать пропала на 24 часа. Позвонила сегодня, спросили, как она получала карточку, она сказала на отделении, и уже потом мы вспомнили, что карта перевыпускалась и её прислали по почте. Опять ждать 24 часа.
Это больше похоже на издевательство какое-то. Они там что, с ума посходили со своей безопасностью. Всему ж есть какой-то предел. Мало того, что пришлось пополнять для платных звонков телефон, который указан у неё в анкете и которым она уже годами не пользуется, так и ещё вопрос там и не удалось решить.
Коллеги, посоветуйте, как дистанционно можно разблокировать интернет-банкинг? Отпрашиваться с работы, чтоб поехать в отделение ради такого жена не хочет.

гестапо есть в каждом банке. так что просто придется вам набить шишки первые разы.
дальше пойдет проще так как будете уже знать ответы.
mephala
 
Повідомлень: 4876
З нами з: 07.04.14
Подякував: 59 раз.
Подякували: 641 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 07:33

  V2 написав:Alfa_Bank
Тонкий тролінг від Альфи?
Оновлення мобільного додатка. Серед поліпшень в описі - "стабілізація роботи додатку".

"Стабілізували" настільки, що зайди тепер взагалі не можу :evil: .
При цьому, попередня версія була просто супер!

V2, доброго ранку. Не планували нічого подібного. Напишіть будь-ласка деталі: тип помилки, дата та час останньої спроби входу, ваші дії при вході, версію ОС мобільного присторою.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 6615
З нами з: 18.02.13
Подякував: 61 раз.
Подякували: 558 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 7315731673177318
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3460, 3461, 3462
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
34617 4276429
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 лип, 2019 07:02
guntherhouse777
Идея Банк 1 ... 1624, 1625, 1626
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
16259 2310656
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 лип, 2019 05:48
-VICTOR-
А-Банк 1 ... 1288, 1289, 1290
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
12898 1825463
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 лип, 2019 05:09
anikola13

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (73179)
15.07.2019 08:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.