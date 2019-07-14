Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 15 лип, 2019 08:16
protefiks1959 написав: Alfa_Bank
Доброе утро. Есть вопрос: - если я открою депо, ежемесячные %% будут зачисляться на карту, то какой будет кэш-бек при расчетах картой за продукты, товары, бензин...?
И какую карту выбрать предпочтительнее?
protefiks1959, добрый день. Можете открыть любую карту из пакета. Детали тут -
https://alfabank.ua/private-persons/pakety-uslug
. Просмотрите, какой тариф вам наиболее выгоден. Все карты участвуют в программе лояльности Кешью Клуб, бонусы по ним начисляются идентично. Детали бонусной программы вот здесь
https://cashuclub.com.ua/regulations
.
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Додано: Пон 15 лип, 2019 08:24
protefiks1959 написав:
- если я открою депо
в какой валюте, на какую сумму?
... делайте хоть что-нибудь!
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