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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7316731773187319

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 983
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
158
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 983
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 08:16

  protefiks1959 написав:Alfa_Bank Доброе утро. Есть вопрос: - если я открою депо, ежемесячные %% будут зачисляться на карту, то какой будет кэш-бек при расчетах картой за продукты, товары, бензин...?
И какую карту выбрать предпочтительнее?

protefiks1959, добрый день. Можете открыть любую карту из пакета. Детали тут - https://alfabank.ua/private-persons/pakety-uslug. Просмотрите, какой тариф вам наиболее выгоден. Все карты участвуют в программе лояльности Кешью Клуб, бонусы по ним начисляются идентично. Детали бонусной программы вот здесь https://cashuclub.com.ua/regulations.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 08:24

Re: Альфа-Банк

  protefiks1959 написав:- если я открою депо

в какой валюте, на какую сумму?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 7316731773187319
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